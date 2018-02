Amazon Moto Fest: जानिए कितने सस्ते में मिलेंगे मोटोरोला के स्मार्टफोन

स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अमेजन पर मोटोरोला की सेल आने वाली है। इस सेल में से मोटोरोला के स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है। अमेजन पर मोटो फेस्ट 13 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इस फेस्ट में Moto G5s Plus, Moto G5 Plus और Moto G5 स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर दिया जाएगा। Moto G5s Plus को इस सेल में 13,999 रुपए में सेल किया जाएगा। इस स्मार्टफोन पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन पर सेल के दौरान 2,000 रुपए का एक्सट्रा एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। Moto G5S Plus में 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। इसमें 2.0 गीगाहर्ड्ज का ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो मोटो जी5एस प्लस में डुअल एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे दिए गए हैं। इसके अलावा G5 Plus को भी 10,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

Moto G5s: यह G5s Plus का छोटा वेरिएंट है। यह 11,999 रुपए में उपलब्ध है। इस पर भी 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर दिया जाएगा। इसकी कीमत 13,999 रुपए है। इसमें 5.2 इंच फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। सुरक्षा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। इसमें 4GB की रैम के साथ 32GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसमें 1.4 गीगाहर्ड्ज का ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 505 जीपीयू दिया गया है। इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें पावर बैकअप के लिए 3,000mAH की बैटरी दी गई है।

Moto G5: बजट कैटगरी में Moto G5 को आप 8,499 रुपए में खरीद सकते हैं। Moto G5 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच की फुल एचडी (1080×1920 पिक्सल) डिस्प्ले दी गई है। इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 3GB की रैम के साथ 16GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसकी इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2,800mAh की बैटरी दी गई है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App