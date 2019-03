Redmi Go की सेल, 219 रुपए महीने की किस्त पर खरीदने का ऑफर

Redmi के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की आज सेल है यह सेल दोपहर 2 बजे शुरू होगी। अगर आप भी इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो www.flipkart.com और www.mi.com से खरीद सकते हैं। भारत में इस फोन की यह दूसरी सेल है। इस फोन को आज ब्लू और ब्लैक कलर में खरीदा जा सकता है। इसके साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो इसे 219 रुपए महीने की किस्त पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा इसे 750 रुपए महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। इसे HDFC या एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसकी कीमत 4,499 रुपए है। इसके साथ रिलायंस जियो यूजर्स को 2,200 रुपए तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह कैशबैक रिचार्ज वाउचर्स के तौर पर दिया जा रहा है। साथ ही 100GB तक डेटा का भी ऑफर है।

रेडमी गो गूगल के एंड्रॉएड गो प्रोग्राम का हिस्सा है, यह एंट्री लेवल फोन है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया है कि 1GB रैम वाले फोन पर भी आसानी से चल सके। यह फोन Android 8.1 Oreo (Go edition) के साथ है। इसमें Gmail Go, Assistant Go, Maps Go इत्यादि एप्स पहले से ही इंस्टॉल है। फोन में 1GB की रैम के साथ 8GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोन में 5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसमें ड्यूल माइक्रोफोन और बटन फेसिंग स्पीकर भी है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग तथा एचडीआर सपोर्ट करता है। वहीं, सेल्फी के लिए फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन की सबसे जरूरी चीज होती है बैटरी। इस फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट और माइक्रोएसडी कॉर्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App