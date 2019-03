Xiaomi Redmi Go India Launch LIVE Updates: लॉन्चिंग आज, जानिए कितनी हो सकती है कीमत

Xiaomi Redmi Go Price in India, Specifications India Launch Live Updates: श्योमी आज भारत में अपना पहला एंडॉएड गो स्मार्टफोन ‘रेडमी गो’ लॉन्च करेगी। यह फोन 19 मार्च यानि की आज दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के यूट्यूब चैनल औ टि्वटर पर इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कंपनी ने पिछले हफ्ते इस बात की सूचना दी थी, जिसमें ‘गो’ शब्द को हाइलाइट किया गया था। वहीं, हैशटैग #MiForYou, भारत में Redmi Go की लॉन्च की पुष्टि करता है।

Xiaomi Redmi Go: विशेषता व फीचर्स- रेडमी गो गूगल के एंड्रॉएड गो एडिशन का एंट्री लेवल फोन है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया है कि 1 जीबी या इससे कम रैम वाले फोन पर भी आसानी से चल सके। भारत में यह फोन ब्लू, ब्लैक और रेड कलर में उपलब्ध हो सकता है।

यह फोन Android 8.1 Oreo (Go edition) के साथ आएगा। इसमें Gmail Go, Assistant Go, Maps Go इत्यादि एप्स पहले से ही इंस्टॉल होंगे। रेडमी गो में 1.GHz Qualcomm Snapdragon 425 processor है। साथ ही 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज क्षमता दी गई है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के माध्यम से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

फोन में 5 इंच एचडी रिजॉल्यूशन या 720पी स्क्रीन स्टैंडर्ड 16:9 रेशियों में दिया गया है। इसमें ड्यूल माइक्रोफोन और बटन फेसिंग स्पीकर भी है। यदि कैमरा की बात करें तो, पीछे की ओर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है जो 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग तथा एचडीआर सपोर्ट करता है। वहीं, सेल्फी के लिए आगे में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन की सबसे जरूरी चीज होती है बैटरी। इस फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट और माइक्रो एसडी कॉर्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है।

कीमत: Xiaomi Redmi Go जब यूरोपियन बाजार में लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरूआती कीमत 80 यूरो अर्थात करीब 6500 रुपये थी। फिलीपींस में इसे 3,990 PHP (करीब 5,426 रुपये) कीमत पर लॉन्च किया गया था। भारत में इसकी कीमत 5 से 6 हजार रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।