Realme 2 Price in India, Real Me 2 Price in India, Oppo Realme 2 Price in India: स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी Oppo के सब ब्रांड Realme ने भारत में अपना एक और स्मार्टफोन Realme 2 लॉन्च कर दिया है। इसकी इंटरनल मैमोरी को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें स्नैपड्रेगन 450 प्रोसेसर दिया गया है। इसके रियर में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 2 मेगिपक्सल का है। इसके फ्रंट में भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके रियर में डायमंड कट का बैक पैनल दिया गया है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। एक वेरिएंट में 3GB की रैम के साथ 32GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। वहीं दूसरे वेरिएंट में 4GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है।

इसमें 4,230 mAH बैटरी दी गई है। इसके साथ ही इसमें AI पावर मास्टर भी दिया गया है। इसमें स्मार्ट ड्राइविंग मोड दिया गया है। इसमें कॉल कस्टमाइजेशन का फीचर है इसके अलावा डू नोट डिस्टर्ब मोड दिया गया है। इसमें सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसमें फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। इसमें स्मार्ट अनलॉक फीचर दिया गया है। कंपनी ने Realme 2 के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। मतलब यह फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा।

Realme 2 ऑफर और कीमत: इसे HDFC बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 750 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा रिलायंस जियो की तरफ से 4,200 रुपए तक का भी ऑफर है साथ ही 120GB एक्स्ट्रा डेटा का भी ऑफर है। कीमत की बात करें तो इसके 3GB/32GB 8,990, इसके अलावा इसके 4GB/64GB वेरिएंट की कीमत 10,990 रुपए है। इसकी पहली सेल 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से www.flipkart.com पर होगी।

