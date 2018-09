स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी Oppo अपना एक नया स्मार्टफोन लेकर आने वाली है। इस फोन की सबसे खास बात है कि इसमें 10GB की रैम दी गई है। आपको बता दें कि अभी तक केवल 8GB रैम वाले स्मार्टफोन ही मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर यह फोन मार्केट में आता है तो यह 10GB रैम वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा। यह स्मार्टफोन Oppo Find X का ही दूसरा वर्जन होगा। इसकी जानकारी चीन में स्मार्टफोन्स को सर्टिफिकेट देने वाली संस्था TEENAA की लिस्टिंग से मिली है। लीक्स के मुताबिक टीना पर Oppo Find X के 10GB रैम वाले वेरिएंट को PAFM00 model नाम से लिस्ट किया गया है। इसमें सिर्फ यही बदलाव किया गया है। बाकी दूसरे फीचर्स वैसे ही हैं जैसे की Oppo Find X के 8GB रैम वाले वेरिएंट में हैं।

मार्केट में मौजूद oppo Find X के फीचर्स की बात करें तो यह कलर OS 5.1 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर आधारित है। फोन में डुअल सिम स्लॉट है। Oppo Find X में 6.42 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.8 फीसदी है। स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है। Oppo Find X में स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ इसमें एड्रेनो 630 जीपीयू और 8GB की रैम है। स्मार्टफोन में 256GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। हालांकि, SD कार्ड की मदद से स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं है।

Oppo Find X में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें एक कैमरा 16 और दूसरा 20 मेगापिक्सल का है। इसमें AI पोर्ट्रेट और AI सीन रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी है। फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का है। कनेक्टिविटी के लिहाज से फोन में यूएसबी टाइप सी पोर्ट, 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ व जीपीएस हैं। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। Oppo Find X में चमकदार मेटल बैक कर्व्ड एजेस हैं। इसमें फ्रंट व बैक पर कैमरा नहीं हैं। इसकी जगह स्मार्टफोन में मोटोराइज्ड स्लाइडर है, जो खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है। फोन को जैसे ही आप ऑन करते हैं, अनलॉक करने के लिए स्वाइप करते हैं तो पॉप-अप कैमरा खुलेगा और आपका फेस स्कैन होगा। स्लाइडर के रियर में डुअल कैमरा सेटअप है। फ्रंट में सिंगल कैमरा है।

OPPO Find X adds a 10GB RAM version, which will be the world’s first 10GB RAM Smartphone. pic.twitter.com/ULdntw6X95

— Ice universe (@UniverseIce) September 27, 2018