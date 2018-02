NOKIA ने लॉन्च किए 4 मोबाइल, कीमत 5,500 रुपए से शुरू, जानें कब खरीद सकते हैं आप

मोबाइल बनाने वाली दिग्गज कंपनी NOKIA ने मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस 2018 (MWC 2018) में अपने 4 मोबाइल लॉन्च कर दिए हैं। इस बार की खास बात है कि पिछले साल की तरह ही नोकिया ने इस साल भी अपना एक पुराना फीचर फोन लॉन्च किया है। इस बार कंपनी ने नोकिया 8810 4G फीचर फोन लॉन्च किया है। इसके अलावा नोकिया ने Nokia 1, Nokia 7 Plus, New Nokia 6, स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। गैजेट 360 के मुताबिक Nokia 1 को भारत में अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। वहीं नोकिया 8 मई में भारत पहुंचेगा। वहीं Nokia 7 Plus मई के आखिर में या जून की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं नोकिया के फीचर फोन नोकिया 8810 4G को जुलाई 2018 या इसके बाद लॉन्च किया जाएगा।

नया फीचर फोन 8810 कंपनी के पुराने ही लोकप्रिय हैंडसेट का नया अवतार है। इसमें भी आपको इसकी पहचान बन चुकी कर्व्ड स्लाइडर डिजाइन मिलेगी। नए अवतार में 4G वोल्ट कनेक्टिविटी फीचर है। यह स्मार्टफोन ‘स्मार्ट फीचर ओएस’ पर चलता है। फोन में गूगल असिस्टेंट, गूगल सर्च और गूगल मैप्स का एक्सेस दिया गया है। इसमें भी लोकप्रिय स्नेक गेम नए अवतार में है। नोकिया 8110 4G फीचर फोन की 79 यूरो (करीब 6,300 रुपए) में लॉन्च किया गया है। Nokia 8 Sirocco मई 2018 से बिकने लगेगा और इसकी कीमत 749 यूरो (लगभग 60,000 रुपए) रखी गई है। Nokia 1 अप्रैल 2018 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस फोन की कीमत 85 डॉलर (लगभग 5,500 रुपये) रखी गई है। Nokia 7 Plus इसकी कीमत 399 यूरो (लगभग 32,000 रुपए) रखी गई है।

फीचर्स NOKIA 1: यह कंपनी का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन पर काम करता है। यह स्मार्टफोन वॉर्म रेड और डार्क ब्लू कलर में आएगा। इस बजट स्मार्टफोन में 4.5 इंच की FWVGA IPS डिस्प्ले दी गई है। इस फोन में क्वॉड-कोर मिडियाटेक MT673M प्रोसेसर दिया गया है। फोन की स्पीड अच्छी रहे इसके लिए 1GB LPDDR3 रैम दी गई है। फोन में 8GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं इसमें 5 मेगापिक्लस का रियर कैमरा दिया गया है। Nokia 1 को पावर देने के लिए इसमें 2,150mAh की बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन 4G नेटवर्क सपोर्ट करता है।

