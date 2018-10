Nokia 7.1 Plus Price, Launch and Release Date in India: Nokia ने अपना स्मार्टफोन Nokia 7.1 Plus लॉन्च कर दिया है। इस फोन को प्रीमियम लुक दिया गया है। Nokia 7.1 Plus को ब्लैक, पर्पल, ब्लू और व्हाइट कलर में खरीदा जा सकता है। Nokia 7.1 Plus के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.18 इंच की डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले 2.5D कर्व्ड डिजाइन के साथ दिया गया है। फोन में क्वालकॉम का 710 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ एड्रेनो 616GPU दिया गया है। फोन के कंपनी ने 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। एक वेरिएंट में 4GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। दूसरे वेरिएंट में 6GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। टॉप वेरिएंट में 6GB की रैम के साथ 128GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके तीनों ही वेरिएंट्स की इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 400GB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का तो दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 3,500mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन गूगल के एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर काम करेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 वाई-फाई और दूसरे फीचर दिए गए हैं।

इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1,699 यूआन (करीब 18,000 रुपए) रखी गई है। अभी इस फोन को चीन में लॉन्च किया गया है। इस फोन को भारत में कब लॉन्च किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। नोकिया 7.1 प्लस नोकिया के 7.1 का ही बड़ा वेरिएंट है। Nokia 7.1 में 5.85 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा फोन को पावर देने के लिए क्वालकॉम का स्नैपड्रेगन 636 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 4GB की रैम के साथ 64GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है।

