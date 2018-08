Nokia 6.1 Plus Price in India, Specs, Launch Live Updates: Nokia 6.1 Plus आज हो सकता है भारत में लॉन्च, 30 मिनट में हो जाएगा 50% चार्ज

Nokia 6.1 Plus Price in India, Specifications, Features Launch Live Updates: Nokia 6.1 Plus के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है।

Nokia 6.1 Plus Price in India, Specifications, Features Launch Live Updates: Nokia आज भारत में अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। यह स्मार्टफोन Nokia 6.1 plus हो सकता है। इसके लिए कंपनी ने दिल्ली में एक इवेंट आयोजित किया है। हालांकि इस इवेंट में क्या लॉन्च किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद Nokia 6.1 plus के लॉन्च होने की ही है। Nokia 6.1 plus को चीन में Nokia X6 के नाम से लॉन्च किया जा चुका है। कंपनी ने हाल ही में एक कॉन्टेस्ट भी किया था जिसमें हिस्सा लेने वालों को नोकिया के लॉन्च में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यह स्मार्टफोन नोकिया का एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन होगा और भारत में यह फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा।

Nokia X6 या Nokia 6.1 Plus के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले पर 2.5D गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है। इसकी डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो 19:9 का है। यह स्मार्टफोन गूगल के ओपरेटिंग सिस्टम ओरिओ 8.1 पर काम करेगा। यह डुअल सिम स्मार्टफोन नैनो सिम सपोर्ट के साथ आएगा।