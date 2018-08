Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus भारत में लॉन्च, सस्ते में मिलेंगे 3 कैमरे के अलावा ये फीचर

Nokia 6.1 Plus, Nokia 5.1 Plus Price in India, Specs, Features: Nokia ने भारत में अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। यह स्मार्टफोन Nokia 6.1 plus और Nokia 5.1 plus हैं। इन स्मार्टफोन्स को कंपनी ने दिल्ली में एक इवेंट में लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन नोकिया के एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन हैं और भारत में यह फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव हैं। Nokia 6.1 plus की प्री बुकिंग www.flipkart.com और www.nokia.com पर शुरू हो गई है। इन स्मार्टफोन्स के साथ एयरटेल की तरफ से ऑफर भी दिया जाएगा। वहीं Nokia 6.1 plus की सेल 30 अगस्त से शुरू होगी। वहीं Nokia 5.1 plus को सितंबर में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

Nokia 6.1 Plus फीचर्स: इसमें 5.8 इंच का फुल-एचडी+ (1080×2280 पिक्सल) डिस्प्ले है। इस पर 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसकी डिस्प्ले iPhone X जैसी है। इसमें ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB की रैम दी गई है। Nokia 6.1 Plus डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमर 16 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है।

इसके फ्रंट पैनल पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बेहतर फोटोग्राफी के लिए इसमें एआई फीचर दिए गए हैं। इसकी इंटरनल मैमोरी 64GB की है और जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड से 400GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 3,060 mAH की बैटरी दी गई है। यह 18 वॉट के चार्जर के साथ आता है। यह फोन की बैटरी को 30 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज कर देगा। इसकी कीमत 15,999 रुपए है।

Nokia 5.1 Plus फीचर्स: इसमें 5.8 इंच का एचडी+ (720×1520 पिक्सल) डिस्प्ले है। इस पर 2.5D गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसकी डिस्प्ले iPhone X जैसी है। इसमें मीडियाटेक हिलियो P60 Soc प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 3GB की रैम दी गई है। इसकी इंटरनल मैमोरी 32GB की है और जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड से 400GB तक बढ़ाया जा सकता है। Nokia 5.1 Plus डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमर 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। इसके फ्रंट पैनल पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें 3,060 mAH की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत के बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। इसकी सेल सितंबर से शुरू होगी।

Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus में कनेक्टिविटी के लिए 4G वोल्ट, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस/ ए-जीपीएस, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिए गए हैं। दोनों ही फोन्स में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

