Nokia 5.1 Plus Sale: फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई सेल, जानिए स्पेशल ऑफर्स और फीचर्स

Nokia 5.1 Plus Sale: Nokia 5.1 Plus की भारत में सोमवार (1 अक्टूबर) को पहली ऑनलाइन सेल है। सेल फ्लिपकार्ट और नोकिया ऑनलाइन स्टोर पर आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। सेल में कई खास ऑफर्स दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट पर 2200 रुपये के डिस्काउंट पर यह स्मार्टफोन मिलेगा। फ्लिपकार्ट पर Nokia 5.1 Plus, 10,999 रुपये की कीमत पर बिकेगा। अन्य ऑफर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक बज्ज क्रेडिट कार्ड पर 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। पार्टनर ऑफर के तहत एयरटेल 1800 रुपये का कैशबैक और 240GB तक का डाटा फ्री देगा। यह आपको 199/ 249 या 448 रुपये के रीचार्ज कराने पर मिलेगा। यह स्मार्टफोन डेबिट कार्ड पर 998 रुपये की ईएमआई और स्टैंडर्ड ईएमआई पर भी मिलेगा।

Nokia 5.1 Plus फीचर्स: इसमें 5.8 इंच का एचडी+ (720×1520 पिक्सल) डिस्प्ले है। इस पर 2.5D गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसकी डिस्प्ले iPhone X जैसी है। इसमें मीडियाटेक हिलियो P60 Soc प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 3GB की रैम दी गई है। इसकी इंटरनल मैमोरी 32GB की है और जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड से 400GB तक बढ़ाया जा सकता है। Nokia 5.1 Plus डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमर 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। इसके फ्रंट पैनल पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें 3,060 mAH की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत के बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। इसकी सेल सितंबर से शुरू होगी।

Nokia 5.1 Plus का सीधा मुकाबला Xiaomi Redmi 6 Pro, Asus Zenfone Max Pro, Redmi Note 5 और Honor 9N जैसे स्मार्टफोन्स से है। आज फ्लिपकार्ट सेल में यह 10,999 रुपये पर मिल रहा है। बता दें बीते अगस्त महीने ही यह फोन भारत में लॉन्च किया गया था। Nokia 5.1 Plus के साथ ही Nokia 6.1 Plus भी लॉन्च किया गया था।

