Nokia 3.1 Plus Sale: Nokia 3.1 Plus के 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत 11,499 रुपये है। (Source: indianexpress.com)

Nokia 3.1 Plus स्मार्टफोन हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया। यह स्मार्टफोन अब सेल के लिए उपलब्ध है। स्मार्टफोन आप कंपनी की वेब स्टोर से या किसी रीटेलर से खरीद सकते हैं। Nokia 3.1 Plus में कई खास फीचर्स हैं और इसे खरीदने पर आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सभी जरूरी डिटेल्स। Nokia 3.1 Plus खरीदने पर Airtel ग्राहकों को 199 रुपये या इससे ज्यादा का रीचार्ज कराने पर 1TB का फ्री डाटा मिलेगा। Nokia 3.1 Plus के 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत 11,499 रुपये है। इसके फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में रियर ड्यूल कैमरा है। कैमरा में 13MP का प्राइमरी सेंसर (aperture f/2.0) और 5MP का Monochrome सेंसर (aperture f/2.4) होगा। फ्रंट पर 8MP का कैमरा है। Nokia 3.1 Plus में पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

Nokia 3.1 Plus में MediaTek Helio P22 processor दिया गया है। इस प्रोसेसर के साथ ही IMG PowerVR GE8320 GPU दिया गया है। Nokia 3.1 Plus में 6-इंच HD+ IPS (1440×720 pixels और aspect ratio 18:9) की डिस्प्ले दी गई है। Nokia 3.1 Plus के दो वेरिएंट्स हैं। 2GB RAM के साथ 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वहीं दूसरे वेरिएंट में 3GB RAM के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज microSD के जरिए 400GB तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा Nokia 3.1 Plus में Android 8.1 Oreo दिया गया है। स्मार्टफोन में 3,500mAh की बैटरी है। बैटरी नॉन-रिमुवेबल है।

