Motorola One Power Launch in India: भारत में लॉन्चिंग आज, यहां देखें लाइव

Motorola One Power: Lenovo ने अपने Motorola One Power फोन को सबसे पहले आईएफए 2018 ट्रेड शो में लॉन्च किया था।

Motorola One Power Price in India, Specifications, and Features: Motorola भारत में आज अपना एक स्मार्टफोन Motorola One Power लॉन्च करने जा रही है। इसकी लाइव लॉन्चिंग दोपहर 12 बजे शुरू होगी। लॉन्च इवेंट को लाइव भी देखा जा सकता है। याद रहे कि Lenovo ने अपने Motorola One Power फोन को सबसे पहले आईएफए 2018 ट्रेड शो में लॉन्च किया था। इसके साथ Motorola One से भी पर्दा उठाया गया था। इस स्मार्टफोन को एक्सक्लूसिव तौर पर भारत में लाया जा रहा है।

यह 5,000 mAH की बड़ी बैटरी के साथ आता है। यह गूगल के एंड्रॉयड वन प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मतलब है कि फोन को नियमित तौर पर गूगल का अपडेट मिलता रहेगा। इतना भी साफ हो गया है कि स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart पर मिलेगा। यहां क्लिक करके देखें Motorola One Power की लाइव लॉन्चिंग।

