Moto G6 Plus 3 कैमरे के साथ भारत में लॉन्च, कैशबैक और एक्स्ट्रा डेटा का ऑफर

Moto G6 Plus Price in India, Specifications and Features: मोटोरोला ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन कंपनी की G6 सीरिज का फोन है। इसका नाम Moto G6 Plus है। कंपनी ने अपनी G6 सीरिज को इसी साल भारत में लॉन्च किया था। अब इसमें एक और दमदार स्मार्टफोन जुड़ गया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने अप्रैल में ग्लोबली लॉन्च किया था। इस फोन की डिस्प्ले काफी बड़ी है। इसमें दमदार हार्डवेयर दिया गया है। भारत में लॉन्च हुआ वेरिएंट ग्लोबल वेरिएंट से ज्यादा दमदार है। इसके साथ पेटीएम मॉल से खरीदने पर इस पर 3,000 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ जियो यूजर्स को 198 और 299 रुपए के रिचार्ज पर 4,450 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा।

Moto G6 Plus फीचर्स: Moto G6 Plus में 5.93 इंच की डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो 18:9 का है। इसमें फुल HD प्लस (1080X2160 पिक्सल) डिस्प्ले दी गई है। यह स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड ओरियो 8.0 पर काम करेगा। कंपनी ने वादा किया है कि इस स्मार्टफोन को एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलेगा। इसमें 2.2 गीगाहर्ड्ज का स्नैपड्रेगन ऑक्टा कोर 630 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें गेमिंग के लिए एड्रिनो 508GPU दिया गया है।

फोन में 6GB की रैम दी गई है। इसके अलावा 64GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसकी इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमार दिया गया है। इसके फ्रंट और रियर में LED फ्लैश लाइट दी गई है।

फोन में डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G, वोल्ट, वाई फाई, ब्लूटूथ, USB टाइप सी, NFC, 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 3,200MAH की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इसके साथ टर्बोपावर एडप्टर दिया है। कंपनी का दावा है कि इसे 15 मिनट चार्ज करने पर 7 घंटे इस्तेमाल किया जा सकेगा। फोन को इंडिगो और गोल्ड कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 22,499 रुपए है।

