Moto G6, मोटो G6 Plus और Moto G6 Play लॉन्च से पहले ही हुए ऑनलाइन लिस्ट, जानें फीचर्स

Moto G6 सीरीज आज (19 अप्रैल) लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में मोटोरोला 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। इनमें Moto G6 Play, Moto G6 और Moto G6 Plus स्मार्टफोन हैं। इन फोन से जुड़े स्पेसिफिकेशन और फीचर काफी पहले ही लीक होने के बाद सामने आए हैं। अब लॉन्च से पहले Moto G6 Play, G6 Plus हैंडसेट यूके में ऑनलाइन लिस्ट किए गए हैं। इसके अलावा मोटो वॉयस ऐप पर एक बीटा अपडेट में Moto G6 और Moto G6 Plus के बारे में साफ लिखा गया है। यूके की बड़ी रिटेलर फर्म कारफोन वेयरहाउस ने Moto G6 Play और Moto G6 Plus को लॉन्च से पहले ही लिस्ट कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मोटो G6 अब तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है। कारफोन ने इससे पहले नोकिया के हैंडसेट के साथ कुछ ऐसा ही किया था। फोन की सच्चाई के बारे में सटीक पता लॉन्च के वक्त ही चलेगा।

Moto G6 की कीमत $249 (करीब 16,000 रुपये) हो सकती है। इसमें 5.7 इंच का मैक्स विजन डिस्प्ले मिल सकती है। यह एक डुअल सिम फोन होगा, जो एंड्रॉयड 8.0 ओरियो पर चलेगा। इसमें ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर दिए जाने की चर्चा है। इसमें 4GB की रैम मिल सकती है। मोटो G6 में 12 मेगापिक्सल व 5 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरे होंगे। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा। इनबिल्ट स्टोरेज 64GB दिया जा सकता है।

Moto G6 Plus फीचर्स: गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, Moto G6 Plus में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर होगा। वहीं 4GB की रैम हो सकती है। Moto G6 Plus में 5.93 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले होगा। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर काम करेगा। इनबिल्ट स्टोरेज 64GB होगा। और फोन को पावर देने के लिए मौज़ूद होगी 3200 एमएएच की बैटरी।

Moto G6 Play लॉन्च से पहले सामने आए वीडियो में दिखाई दिया था। इस छोटे से हैंडस-ऑन वीडियो में सिंगल रियर कैमरा और 18:9 आस्पेक्ट रेशियो देखा गया था। साथ ही ऑनस्क्रीन बटन भी दिखे थे। लीक हुए वीडियो का स्क्रीनशॉट स्लैशलीक पर देखा गया था। मोटो जी6 प्ले के लिए कहा जा चुका है कि हैंडसेट में 5.7 इंच का मैक्स विजन डिस्प्ले होगा। साथ ही इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 427 हो सकता है। एड्रेनो 308 जीपीयू होने की भी संभावना है। कैमरे की बात करें तो फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा।

