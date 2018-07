मोटोरोला भारत में आज अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। मोटोरोला आज Moto E5 Plus को लॉन्च करेगा। कंपनी इस स्मार्टफोन को दिल्ली में लॉन्च करने वाली है। फीचर्स की बात करें तो Moto E5 Plus प्लस स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 5,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा। इसमें पॉलीमर ग्लास बैक पैनल है। फोन को ब्लैक, फ्लैश ग्रे, मिनरल ब्लू और फाइन गोल्ड रंग में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। ये तो तय है कि भारत में Moto E5 Plus की कीमत, रिलीज की तारीख और लॉन्च ऑफर का खुलासा इवेंट में किया जाएगा। याद रहे कि इस स्मार्टफोन को सबसे पहले अप्रैल महीने में Moto E5, Moto E5 Play और Moto G6 सीरीज के साथ ब्राजील में लॉन्च किया गया था।

भारत में लॉन्च किए जाने वाले Moto E5 Plus के स्पेसिफिकेशन ग्लोबल वेरिएंट वाले ही रहने की उम्मीद है। यह फोन एक्सक्लूसिव तौर पर ई-कॉमर्स साइट अमेजन इंडिया पर मिलेगा। ग्राहक इसे मोटो हब स्टोर से भी खरीद पाएंगे। कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो एफ/2.0 अपर्चर से लैस है। इसमें लेजर ऑटोफोकस और फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस फीचर है। इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो एफ/2.2 अपर्चर से लैस है। Moto E5 Plus 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। इसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकेगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 4जी एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ और हेडफोन जैक दिए गए हैं।

