कुछ ही समय बाद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन होने वाला है। इस मौके पर कई स्मॉर्टफोन निर्माता कंपनियां अपने नए मॉडल को लॉन्च करने की तैयारियों में जुटी हैं। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने नए फोन एंड्रॉयड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम (Android Pie operating system) के साथ लॉन्च करेगी। इसके साथ ही इस साल पांच दर्जन से ज्यादा (63) स्मार्टफोन्स को को एंड्रॉयड का सबसे बड़ा Android Pie operating system मिलने वाला है। इससे स्मार्टफोन में कई नए फीचर्स जुड़ जाएंगे जैसे कि न्यू नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट टेक्स्ट सेलेक्शन, रिडिजाइन्ड क्विक सेटिंग, सिंप्लीफायड वाल्यूम कंट्रोल, न्यू डैशबोर्ड, एप्प टाइमर, न्यू डू नॉट डिस्टर्ब मोड और डाउन फीचर।

जिन स्मार्ट फोन को एंड्रॉयड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलने वाला है, उसमें सैमसंग गैलेक्सी ए6+, सैमसंग गैलेक्सी ए8, सैमसंग गैलेक्सी ए8+, सैमसंग गैलेक्सी ए7, सैमसंग गैलेक्सी ए9, सैमसंग गैलेक्सी जे4, सैमसंग गैलेक्सी जे4+, सैमसंग गैलेक्सी जे7, सैमसंग गैलेक्सी जे7 ड्यूओ, सैमसंग गैलेक्सी जे3, सैमसंग गैलेक्सी ए8 स्टार, आसूस जेनफोन 5जेड, हुवाई नोवा 3 शामिल है।

इसके साथ ही Realme 2, Xiaomi Poco F1, Realme 1, Honor 10, Honor Play, Honor View 10, BlackBerry KEY2, HTC U11 Plus, HTC U11, Moto X4, Moto G6, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Sony Xperia XA2, Sony Xperia XA2 Plus, Sony Xperia XA2 Ultra, Sony Xperia XZ Premium, Huawei P20 Pro, Huawei P20, Nokia 3.1, Nokia 6.1, Nokia 1, Nokia 3, Nokia 5.1, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia 2.1, Nokia 2, Nokia 8 ​Sirocco, OnePlus 3T, OnePlus 3, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, ​Sony Xperia XZ2 Premium, Sony Xperia XZ2, Vivo X21, Moto Z3 Play, Sony Xperia XZ Compact, Huawei Mate 10, Moto Z3, Huawei Mate 10 Pro, HTC U11 Life, सैमसंग गैलेक्सी एस8+ और नोकिया 6.1 प्लस शामिल है।

वहीं, स्मार्टफोन के शौकीनों के लिए मोटोरोला ने G-7 सीरीज के चार नए फोन लॉन्च किए हैं। 7 फरवरी को ब्राजील में आयोजित एक इवेंट में मोबाइल कंपनी ने Moto G7, G7 Plus, G7 Play और G7 Power लॉन्च किया गया। कंपनी के मुताबिक इन सेलफोन्स की बिक्री ब्राजील और मैक्सिको में हो रही है। जल्द ही ये फोन्स भारत के अलावा नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में लॉन्च किए जाएंगे। मोटोरोला और इसकी मालिकाना हक वाली कंपनी Lenevo सेल फोन के मार्केट में अपनी धमक कायम करने के लिए बड़े स्तर पर स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की है।

