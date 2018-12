जब से वॉट्सऐप ने एंड्रॉयड और आईओएस के लिए स्टिकर उतारे हैं, तब से इस फीचर की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके अलावा, Google के अनुसार, “वॉट्सऐप में स्टिकर कैसे भेजें” (how to send stickers in WhatsApp) 2018 में शीर्ष ट्रेंडिंग सर्च था, और भारत में 250 मिलियन से अधिक यूजर्स को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है। क्रिसमस पर खुद के स्टिकर के साथ अपने परिवार और दोस्तों को शुभकामनाएं देना अच्छा होगा। यदि आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, तो कई वॉट्सऐप स्टिकर पैक हैं जिन्हें आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने के लिए, बस प्ले स्टोर खोलें और वॉट्सऐप क्रिसमस स्टिकर सर्च करें और आपको वहां कई विकल्प मिलेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वॉट्सऐप स्टिकर ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। नीचे दिए गए ऐप्स की मदद से आप अपना स्टीकर बना सकते हैं।

1- Just Wish – Christmas Stickers for WhatsApp

2- Christmas Sticker For Whatsapp

3- Christmas Stickers for WhatsApp, WASticker Apps

4- Christmas Stickers App

5- Christmas Emoji Funny Sticker

इस फीचर के माध्यम से यूजर अब अपने मुताबिक किसी भी पर्सनल फोटो का स्टीकर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कस्टम स्टीकर्स के लिए आपका वॉट्सऐप नए वर्जन का होना चाहिए। इसके लिए आपका Whatsapp वर्जन कम से कम 2.18 या इससे लेटेस्ट होना चाहिए। जिस फोटो का स्टीकर बनाना है उसे PNG फॉर्मेट में सेव करें। एक बार में 3 से 4 फोटोज सेव करें, क्योंकि एक से ज्यादा स्टीकर्स तैयार होते हैं। सबसे पहले आपको जिस फोटो का स्टीकर बनाना है, उसके बैकग्राउंड को फोटोशॉप या किसी भी ऐप के जरिए हटाना होगा।

सबसे पहले आप जिस फोटो का स्टीकर बनाना चाहते हैं ऐप के जरिए उसका बैकग्राउंड हटा लें और PNG फॉर्मेट में अपने फोन में सेव कर लें। इसके बाद अपने फोन में स्टीकर्स बनाने के ऐप को ओपन करें। ओपन करते ही आपके स्मार्टफोन में स्टीकर्स के लिए जो भी तस्वीरें होंगी उसे ऐप अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। फोटोज के सामने ऐड बटन दिखेगा इसे क्लिक करके फोटो ऐड कर लें।

