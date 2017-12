Jio दे रहा है एक्स्ट्रा डेटा, आपके फोन के लिए ऑफर है या नहीं, ऐसे लगाएं पता

रिलायंस जियो स्मार्टफोन्स पर एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि Jio किन स्मार्टफोन्स पर एक्स्ट्रा डेटा का ऑफर दे रही है। इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है। इसका पता अपने मायजियो ऐप में लगाया जा सकता है। इसके लिए myjio ऐप को ओपन करना है। इसके बाद रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां क्लिक करते ही आपके पास एक्स्ट्रा डेटा रिडीम करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा डेटा रिचार्ज करने पर मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा डेटा का फायदा उठाने के लिए कम से कम 309 रुपए का रिचार्ज करना होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार 309 रुपए या इससे ज्यादा का रिचार्ज चुन सकते हैं।

Xiaomi Redmi: शियोमी रेडमी के Xiaomi Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi Note 4G, Redmi Note 4G Prime, Mi 4i, Redmi Note 3, Mi 5, Mi Max, Mi Max Prime, Redmi 3s, Redmi 3s Plus, Redmi 3s Prime, Redmi Note 4, Redmi 4A, Redmi 4 और Mi A1 स्मार्टफोन्स 309 रुपए के रिचार्ज पर 5GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है। यह ऑफर 31 मार्च 2018 तक है।

Samsung: 309 रुपए के Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 और Galaxy S8+ पर 448GB तक एक्स्ट्रा डेटा का ऑफर है। यह डेटा 309 रुपए के रिचार्ज पर मिलेगा। 8 रिचार्ज तक 28 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। वहीं सैमसंग के दूसरे 4G स्मार्टफोन्स पर 180GB एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है।

Motorola: Moto Z Play, Moto Z2 Play पर 309 रुपए के 6 रिचार्ज पर 10GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा Moto C, Moto E, Moto M, Moto E3 Power, Moto G4 Play, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S and Moto G5S Plus पर 5GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है। यह ऑफर 31 मार्च 2018 तक है।

Vivo: Vivo V7 और V7+ खरीदने पर 10GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है। यह ऑफर 31 मार्च 2018 तक है। Vivo X5 Max और V5 Plus खरीदने पर 309 रुपए के 6 रिचार्ज पर 10GB एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा Vivo Y21L, Y27L, Y31L, Y51L, V1, V1Max, V3, V3Max, X5Pro, Xshot, Y55L, V5, Y53, Y55S, Y66, V5S, और Y69 खरीदने पर 6 रिचार्ज पर 7GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है।

Oppo: Oppo F5, F5 Youth, F1 Plus, F3 and F3 Plus खरीदने पर जियो यूजर को 100GB कॉम्पलीमेंट्री डेटा दिया जा रहा है। यह डेटा 309 रुपए के 10 रिचार्ज पर हर बार 10GB एक्स्ट्रा डेटा के रुप में मिलेगा। Oppo F1s, A33f, A37F, A37Fw, A57, A71 स्मार्टफोन पर 309 रुपए के 6 रिचार्ज पर 10GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App