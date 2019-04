How to Vote #India Google Doodle: वोट कैसे करें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पर गूगल का डूडल

How to vote: How to check your name on voter list?

electoralsearch.in पर लॉगिन करें।# इसके अलावा अपना STD कोड लगाकर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। मैसेज से चेक करने के लिए अपने फोन से <ECI> space <EPIC No> लिखें और उसे 1950 पर भेज दें (EPIC का मतलब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आई कार्ड)उदाहरण के लिए – आपका EPIC नंबर 12345678 है तो आप ECI 12345678 लिखकर 1950 पर भेज दें।इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप से चेक कर सकते हैं।