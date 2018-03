बंद कंप्यूटर से मोबाइल चार्ज करने का ये है तरीका

कंप्यूटर अगर बंद है तब भी उससे स्मार्टफोन को चार्ज किया जा सकता है। इसके लिए अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन उससे फोन चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है। इसके लिए हमें अपना कंप्यूटर भी ऑन रखना पड़ता है। तो आइये जानते हैं कंप्यूटर की कौन सी सेटिंग्स में बदलाव करके ऐसा संभव है।

1- सबसे पहले अपने कंप्यूटर से माय कंप्यूटर (My Comuter) पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

2- अब इस नए पेज पर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के कोने में फाइल लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके नीचे प्रॉपर्टीज (Properties) का आप्शन आ रहा होगा। अब इस Properties ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

3- Properties पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां आपके सामने कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। अब यहां कंट्रोल पैनल होम के नीचे पहले नंबर पर ही डिवाइस मैनेजर (Device Manager) का आप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक कर दें।

4- डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। इस पर सबसे नीचे यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर (Universal Serial Bus Controllers) का ऑप्शन आ रहा होगा। कंट्रोलर के ऑप्शन के ठीक सामने ही तीर का निशान आ रहा होगा। इस तीर के निशान पर क्लिक कर दें।

5- इस पर क्लिक करते ही नीचे की तरफ इसमें और ऑप्शन जुड़ जाएंगे। इनमें सबसे नीचे आ रहे यूएसबी रूट हब (USB Root Hub) पर दो बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही नई विंडो खुल जाएगी। इसमें जनरल, ड्राइवर, डिटेल्स, इवेंट्स और पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। इनमें से पावर मैनेजमेंट (Power management) पर क्लिक करना है।

6- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ‘Allow The Computer To Turn Off This Device To Save The Power’ का ऑप्शन आएगा। इसके सामने एक बॉक्स भी बना होगा। इस बॉक्स में राइट का निशान भी लगा होगा। आपको इस टिक पर क्लिक करके इसे हटा देना है। हटाने के बाद Ok पर क्लिक कर देना है। अब आपने कंप्यूटर की सेटिंग्स बदल गई हैं। यह सेटिंग्स बदलने के बाद अब आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तब भी अपना मोबाइल कंप्यूटर से चार्ज कर पाएंगे। इसके लिए कंप्यूटर में लाइट होनी जरूरी है।

