ऑनर की गाला सेल आने वाली है। यह सेल कल यानी 8 अप्रैल से शुरू होगी और 12 अप्रैल तक चलेगी। इस सेल में कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि स्मार्टफोन्स पर 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक किसी भी फोन पर 50 फीसदी का डिस्काउंट नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट Honor 9i पर दिया जा रहा है। यह सेल www.amazon.com, www.flipkart.com पर होगी।

Flipkart ने Honor Gala Festival सेल के दौरान स्मार्टफोन पर मिलने वाले डिस्काउंट से पर्दा उठा दिया है। Honor Gala Festival सेल के दौरान Honor 9N, Honor 9 Lite और Honor 10 Lite को डिस्काउंट के साथ बेचा जाएगा। ऑनलाइन लिस्टिंग में “now or never deals” को भी हाइलाइट किया गया है, इसमें Honor 7A, Honor 7S और Honor 9i पर डील्स मिलेंगी। Honor 10 स्मार्टफोन पर भी ग्राहकों को बेस्ट डील्स मिलेंगी।

Honor Gala Festival सेल में Honor 9N और Honor 9 Lite का 4GB रैम और 64GB इंटरनल मैमोरी वाला वेरिएंट डिस्काउंट के बाद 9,499 रुपये में मिलेगा। Honor 7A का 3GB रैम और 32GB इंटरनल मैमोरी वाला वेरिएंट 6,999 रुपये में, Honor 7S के 2GB और 16GB इंटरनल मैमोरी वाले वेरिएंट को 5,499 रुपये और Honor 9i के 4GB और 64GB इंटरनल मैमोरी वाले वेरिएंट को 10,999 रुपये में बेचा जाएगा।

Honor 10 Lite का 4GB रैम और 64GB इंटरनल मैमोरी वाला वेरिएंट 12,999 रुपये में मिलेगा। वहीं, हॉनर 10 का 6GB रैम और 128GB इंटरनल मैमोरी वाला वेरिएंट 24,999 रुपये में बेचा जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि Huawei के सब-ब्रांड हॉनर ने पहली बार भारत में Honor Gala Festival सेल का आयोजन किया हो। स्मार्टफोन के अलावा फिलहाल फ्लिपकार्ट पर बनी माइक्रोसाइट पर वीयरेबल और टैबलेट पर मिलने वाले डील्स से पर्दा नहीं उठाया गया है।

