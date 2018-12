गूगल सिक्योरिटी को लेकर ऐप्स का रिव्यू करता रहता है और समय समय पर एंड्रॉयड प्ले स्टोर से कुछ खतरनाक ऐप्स को हटाता रहता है। ठीक वैसा ही गूगल ने अब किया है। इसी कड़ी में उसने अपने प्ले स्टोर से 22 ऐप्स हटाई हैं। इन ऐप्स में वायरस होने की बात कही जा रही है। गूगल के मुताबिक इन ऐप्स में खतरनाक वायरस छिपे हुए थे। इस सभी ऐप्स का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किया जाता है। इन ऐप्स को 2 मिलियन यानी की 20 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। गूगल को Sophos नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने इन ऐप्स के बारे में जानकारी दी है।

Sophos ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये ऐप्स Andr और Clickr ऐड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इस सिक्योरिटी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा कि ये सभी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड किए हुए वायरस हैं जो यूजर्स को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं ये वायरस पूरे एंड्रॉयड इकोसिस्टम को तहस-नहस कर सकते हैं। क्योंकि, ये ऐप्स इन ऐड नेटवर्क पर फेक क्लिक करके अच्छी-खासी रिवेन्यू जेनरेट करते हैं साथ ही फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं।

Sophos ने अपने ब्लॉग में लिखा कि इन ऐप्स में ये वायरस होने की वजह से स्मार्टफोन यूजर्स की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। इसके अलावा डेटा की भी खपत ज्यादा होती है। जिसकी मुख्य वजह इन वायरस का बैकग्राउंड में कंपनी के सर्वर से कनेक्ट होना है और कनेक्टिविटी कायम करना है। Sophos ने इन सभी 22 खतरनाक ऐप्स की सूची जारी की है जिनमें ये खतरनाक वायरस की मौजूदगी है।

गूगल ने इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया

Hexablocks

Hexafall

Pairzap

Animalmatch

Roulettemania

Sparkle Flashlight

Snake Attack

ShapeSorter

Take A Trip

Magnifeye

Join UP

Zombie Killer

Space Rocket

Just Flashlight

Table Soccer

Cliff Diver

Box Stack

Jelly Slice

AK Blackjack

Color Tiles

PairZap

