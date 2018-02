Samsung Galaxy S9, S9 Plus Pre Booking: प्री बुकिंग शुरू, जानें कीमत और कैसे करें ऑनलाइन बुक

Samsung Galaxy S9, S9 Plus Pre Booking: सैमसंग ने मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस 2018 (MWC 2018) में अपने दो नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy S9 और Galaxy S9 Plus लॉन्च किए थे। इन समार्टफोन की भारत में प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है। इन स्मार्टफोन्स की प्री बुकिंग सबसे पहले भारत में ही शुरू की गई है। अमेरिका में भी इनकी प्री बुकिंग 2 मार्च से शुरू होगी। इन दोनों स्मार्टफोन्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्री बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन प्री बुकिंग के लिए सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर https://shop.samsung.com/in पर जाना होगा। वहीं ऑफलाइन प्री बुकिंग के लिए सैमसंग स्टोर या सैमसंग पार्टनर के पास जाना होगा। इन स्मार्टफोन्स के किसी भी मॉडल को 2,000 रुपए में प्री बुक किया जा सकता है।

इनकी प्री बुकिंग आज (26 फरवरी) से शुरू हो गई है। प्री बुकिंग के लिए फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मॉडल और किस कलर का फोन आप लेना चाहते हैं, यह सब बताना होगा। प्री बुकिंग करते वक्त ध्यान रहे कि जो मोबाइल नंबर देकर नए फोन की प्री बुकिंग कर रहे हैं, फोन आने के बाद उसी नंबर को नए फोन के पहले स्लॉट में 3 दिन तक चलाना होगा। उस सिम को डालने के बाद ही फोन एक्टिवेट होगा।

फीचर्स Samsung Galaxy S9 और Galaxy S9 Plus: Galaxy S9 सीरिज के दोनों फोन में क्वालकॉम का ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया है। गैलक्सी S9 में 4GB की रैम है जबकि गैलक्सी S9 Plus में 6GB की रैम है। कंपनी ने 64GB, 128GB और 256GB इंटरनल मैमोरी के तीन वेरिएंट लॉन्च किए हैं। वहीं इनकी इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 400GB तक बढ़ाया जा सकता है। Samsung Galaxy S9 में 5.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है। वहीं S9 Plus में 6.2 इंच की डिस्प्ले दी गई है। कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। S9 में सुपर स्पीड डुअल पिक्सल 12 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है। वहीं S9 Plus में 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

पावर बैकअप के लिए गैलक्सी S9 में 3000mAh की बैटरी है। वहीं, S9 Plus में 3500mAh की बैटरी है। दोनों ही फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। यह दोनों ही फोन गूगल के लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 8.0 ओरियो पर काम करेंगे। कनेक्टिविटी फीचर में गीगाबिट एलटीई, डुअल-बैंड वाई-फाई 802.11एसी, यूएसबी-टाइप सी, ब्लूटूथ 5.0 और 3.5 एमएम हेडफोन जैक दिए गए हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App