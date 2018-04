फ्लिपकार्ट पर सैमसंग कार्निवल, मोबाइल पर 8,000 रुपए तक की छूट और भी हैं ऑफर

Samsung galaxy on Nxt के 3GB रैम और 64GB इंटरनल मैमोरी वाले वेरिएंट को खरीदने पर 6,000 रुपए का डिस्काउट मिलेगा।

फ्लिपकार्ट पर सैमसंग कार्निवल शुरू हो गया है। इसमें स्मार्टफोन्स पर 7,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा टीवी पर भी 25,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। वहीं अगर आप सैमसंग का टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो मात्र 8,999 रुपए में सैमसंग का टैबलेट खरीद सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। इसके तहत एक कार्ड पर मैक्सिमम डिस्काउंट 1,000 रुपए का दिया जाएगा। वहीं डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए कम से कम 5,990 रुपए की शॉपिंग करनी होगी।

सैमसंग कार्निवल में से Samsung galaxy on Max का 4GB वेरिएंट खरीदने पर 4,000 रुपए का डिस्काउट मिलेगा। इसे 12,900 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung galaxy on 5 खरीदने पर 3,000 रुपए का डिस्काउट मिलेगा। इसे 5,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung galaxy J3 Pro खरीदने पर 1,500 रुपए का डिस्काउट मिलेगा। इसे 6,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung galaxy on Nxt खरीदने पर 1,500 रुपए का डिस्काउट मिलेगा। इसे 9,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung galaxy S7 Edge खरीदने पर 7,000 रुपए का डिस्काउट मिलेगा। इसे 34,900 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। इस तरह कुल 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा।

इसके अलावा Samsung galaxy on Nxt के 3GB रैम और 64GB इंटरनल मैमोरी वाले वेरिएंट को खरीदने पर 6,000 रुपए का डिस्काउट मिलेगा। इसे 11,900 रुपए में खरीदा जा सकता है। सैमसंग कार्निवल में सैमसंग Galaxy S8 के आने वाले बरगंडी कलर वेरिएंट को भी प्री बुक किया जा सकता है। इसके अलावा Samsumg Galaxy S9 के 4GB रैम और 256GB इंटरनल मैमोरी वाले वेरिएंट को 57,900 रुपए में और S9 Plus को 64,900 रुपए में खरीदा जा सकता है। सैमसंग का कोई भी स्पीकर या ईयरफोन खरीदने पर भी 30 फीसदी तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सैमसंग गैलेक्सी टैब 2 को मात्र 29,900 रुपए में दिया जा रहा है। इसकी कीमत 42,000 रुपए है। इसके अलावा सैमसंग मॉनिटर्स पर भी 40 फीसदी तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

