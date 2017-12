Flipkart Sale: Xiaomi, Oppo, LG, मोटोरोला और Samsung के फोन पर 35,000 रुपए तक का ऑफर

नया साल आने से पहले ही सेल आनी शुरू हो गई हैं। फ्लिपकार्ट की हाल ही में सेल खत्म हुई थी। अब फ्लिपकार्ट की Flipkart New Pinch Days Sale आने वाली है। यह सेल 15 दिसंबर से शुरू होगी और 17 दिसंबर तक चलेगी। इस सेल में स्मार्टफोन्स पर खास ऑफर दिया जा रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक के यूजर्स के लिए भी खास ऑफर है। अगर कोई शॉपिंग के बाद HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसे 10 फीसदी का डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। Samsung J3 Pro पर 1,500 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 6,990 रुपए में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy On5 को 6,490 रुपए में खरीदा जा सकता है। इस पर 2,500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। Lenovo K8 Plus पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसे 8,999 रुपए में खरीद सकते हैं। Oppo F3 Plus (6GB) वेरिएंट पर 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्चेंज ऑफर दिया जा रहा है। इसकी कीमत 22,990 रुपए है। Mi Mix 2 पर 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 32,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Galaxy On Max पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 14,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। हाल ही में लॉन्च हुए डुअल फ्रंट कैमरे वाले Honor 9i पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 17,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। 60,000 रुपए के LG V20 को 24,990 रुपए में खरीदा जा सकता है।

Moto X4 (4GB+64GB) पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसे 20,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Moto Z2 Play(4GB+64GB) को 3,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 24,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S7 पर 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। इसके तहत इसे 24,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। LG G6 (4GB+64GB) पर 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ इसे 31,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। 53,990 रुपए के HTC U11 को 44,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

