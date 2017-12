Flipkart 2018 Mobile Bonanza Sale: 2108 रुपए में मिलेंगे 4जी स्मार्टफोन, Redmi के फोन मिलेंगे सस्ते में

Flipkart पर नए साल में 2018 MOBILE BONANZA सेल आने वाली है। यह सेल 3 जनवरी 2018 को शुरू होगी और 5 जनवरी 2018 तक चलेगी। इस सेल में से स्मार्टफोन खरीदने पर अच्छे खासे ऑफर्स मिलेंगे। इस सेल में Xiaomi Redmi Mi A1, गूगल पिक्सल 2, पिक्सल 2 एक्सएल, मोटो जी5 प्लस, रेडमी नोट 4, लेनोवो और सैमसंग के स्मार्टफोन पर भारी छूट मिलेगी। वहीं इस सेल के दौरान कंपनी सिर्फ 2018 रुपए में कई 4जी स्मार्टफोन बेचेगी।

इस सेल के दौरान Mi A1 को 1,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 12,999 रुपए में सेल किया जाएगा। Redmi Note 4 के 4GB रैम वेरिएंट को 10,999 रुपए में सेल किया जाएगा। Moto C Plus को 1,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 5,999 रुपए में सेल किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से गूगल पिक्सल 2 और Pixel 2 XL खरीदने पर 39,999 में मिलेगा। 11,490 रुपए के पैनासोनिक एल्युगा A3 3GB रैम वेरिएंट को 6,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। 16,999 रुपए के Moto G5 Plus के 4GB रैम वेरिएंट को 9,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S7 26,990 रुपए में मिलेगा, इसकी कीमत 46,000 रुपए है। Lenovo K5 नोट का 4GB रैम वाला वेरिएंट 13,499 रुपए की जगह 11,481 रुपए में मिलेगा।

पैनासोनिक रे एक्स 3GB रैम वाले वेरिएंट को 6,981 रुपए में खरीदा जा सकता है। Lenovo K8 Plus पर 2018 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसे 8,981 रुपए में खरीदा जा सकता है। जेनफोन 4 सेल्फी DC पर 2018 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इसे 13,981 रुपए में खरीदा जा सकेगा। सेल में से 2018 रुपए में Swipe Elite Star 4G और LAVA A52 स्मार्टफोन खरीदे जा सकेंगे। वहीं लेनेवो के5 नोट पर 2018 रुपए की छूट मिलेगी। इस फोन को 11,481 रुपए में खरीदा जा सकेगा। 8,990 रुपए के Samsung Galaxy On5 को 6,490 रुपए में खरीदा जा सकता है। पैनासोनिक एलुगा रे मैक्स को 9,999 रुपए और सैमसंग गैलेक्सी जे3 को 6,990 रुपए में खरीदा जा सकता है।

