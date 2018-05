फेसबुक के जरिए भी कर सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, यह है पूरा तरीका

Facebook अपने यूजर्स को लगातार नई नई सर्विस दे रहा है। अब फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए एक और नया फीचर पेश कर दिया है। अब यूजर फेसबुक के माध्यम से अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। फेसबुक ने अपनी इस सर्विस को भारत में अभी केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश किया है। इस फीचर को जल्द ही आईफोन यूजर्स और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा। अब अलग अलग ऑपरेटर्स के मोबाइल नंबर को फेसबुक के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है। वहीं अभी फेसबुक से पोस्टपेड नंबर को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। जल्द ही फेसबुक के माध्यम से पोस्टपेड बिल जमा करने की सुविधा को भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप फेसबुक से अपने प्रीपेड नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं।

ये है रिचार्ज करने का तरीका

– सबसे पहले ऐप में सबसे ऊपर राइट साइड में आ रहे तीन निशान पर क्लिक करें। इस पर टैप करने के बाद आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो See More पर क्लिक करें।

– इस पर क्लिक करने के बाद “Choose a plan and pay with your debit or credit card, its fast, secure and free” का ऑप्शन आएगा। इसके नीचे रिचार्ज नाउ लिखा होगा। अब इस पर क्लि करें।

– इस पर क्लिक करते ही यह आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। अब यहां अपना मोबाइल नंबर डाल दें।

– जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो फेसबुक आपके ऑपरेटर को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप चाहें तो नीचे आ रहे ऑप्शन पर जाकर अपने ऑपरेटर को बदल सकते हैं।

– इसके बाद आपको अमाउंट डालना होगा कि आप कितने रुपए का रिचार्ज करना चाहते है। अगर आपको नहीं पता कि कितने रुपए का रिचार्ज करना है तो ‘Browse Plans’ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके ऑपरेटर के सभी प्लान्स सामने आ जाएंगे।

– अब आप इसमें से कोई भी प्लान सिलेक्ट कर लें। इसके बाद रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करें। ऑर्डर का रिव्यू करने के बाद पेमेंट कर दें। इसके लिए आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होंगी। डिटेल्स डालने के बाद प्लेस ऑर्डर पर टैप करें। इस पर टैप करते ही कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद सबमिट कर दें। अब आपका रिचार्ज हो गया है।

