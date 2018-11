बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए ऑफर निकाला है। इसके तहत कंपनी अपने सभी उपभोक्ताओं को 1GB 2G/3G डेटा फ्री दे रही है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने फोन में BSNL का My BSNL ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद 1GB डेटा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपके फोन में पहले से ही बीएसएनएल का ऐप है तो आप अपने ऐप को अपडेट कर लें। ऐप अपडेट होने के बाद भी आपको 1GB डेटा मिल जाएगा। यह ऑफर कंपनी के प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के यूजर्स के लिए है। इस ऑफर के तहत मिलने वाले डेटा की वैधता 30 दिन की होगी। यह ऑफर 31 दिसंबर 2018 तक वैध है।

बीएसएनएल यूजर्स को Google Play से My BSNL ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। पिछले महीने बीएसएनएल के My BSNL ऐप का वर्जन 2.0 जारी किया गया था। माय बीएसएनएल ऐप में नए एड आधारित (ads-based) रिवार्ड स्कीम को भी जोड़ा गया था। इस नई सर्विस के अलावा My BSNL App की मदद से यूजर बिल भुगतान, प्रीपेड नंबर रीचार्ज करना, डेटा को ट्रैक और कॉल, अकाउंट डिटेल, लेटेस्ट बीएसएनएल ऑफर्स जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हाल ही में बीएसएनएल ने बंपर ऑफर की वैधता को जनवरी 2019 तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले बंपर ऑफर की वैधता 14 नवंबर तक ही थी। ऑफर के तहत अब BSNL अपने यूजर्स को अतिरिक्त 2.1 जीबी डेटा देगी। अगर यूजर ने अपने लिए 1GB डेली डेटा का प्लान ले रखा है तो आपको इस ऑफर के तहत रोजाना 3.1GB डेटा मिलेगा। बंपर ऑफर का इस्तेमाल 186 रुपये, 429 रुपये, 485 रुपये, 666 रुपये और 999 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज के साथ किया जा सकता है। 187 रुपये, 333 रुपये, 349 रुपये, 444 रुपये और 448 रुपये के स्पेशल टैरिफ वाउचर पर भी बंपर ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है।

BSNL ने अपने 78 रुपए के प्रीपेड प्लान में हाल ही में बदलाव किए थे। उसमें वैलिडिटी की सीमा बढ़ा दी थी। अब बीएसएनएल के 78 रुपए के प्लान में यूजर्स को कुल 20 जीबी डेटा मिल रहा है। इसके अलावा कॉलिंग भी मिल रही है। पहले 78 रुपए के प्रीपेड प्लान में 3 दिन की वैधता के साथ 6GB डेटा मिल रहा था। अब इसकी वैधता को बढ़ाकर 10 दिन और डेटा लिमिट 20GB कर दी गई है। इस तरह यूजर्स को इस प्लान में हर दिन 2 जीबी डेटा मिलेगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App