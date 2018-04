BSNL लाने वाली है अपने सभी यूजर्स के लिए 4G सर्विस, जानिए कितने रुपए में मिलेगा 4G सिम

BSNL अपने यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट देने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपने 4G सिम भी लोगों को देने की तैयारी कर रही है। साथ ही इसकी कीमत का भी खुलासा हो गया है। कंपनी अपने प्री-पेड और पोस्ट-पेड दोनों प्रकार के यूजर्स के लिए 4G सिम जारी करेगी। सिम की कीमत का खुलासा एक ट्विटर यूजर संजय बाफना ने ट्विट करके किया। इसके साथ संजय ने एक लैटर भी पोस्ट किया है। जिसमें बताया गया है कि BSNL यूजर्स को 4G सिम 20 रुपए में दिया जाएगा।

सिम के बारे में कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि बीएसएनएल ने फरवरी 2018 में केरल में 4G सर्विस लॉन्च की थी। इसी के साथ केरल BSNL की 4G सर्विस वाला देश का पहला राज्य बन गया। कंपनी ने केरल के 5 इलाकों में अपने 4G नेटवर्क की शुरुआत की थी। BSNL की 4G सर्विस कंपनी के पास मौजूदा स्पेक्ट्रम पर ही काम करेगी और यूजर्स को 3G सिम कार्ड पर भी 4G की स्पीड मिलेगी।

BSNL भी JIO और Airtel को टक्कर देने के लिए लगातार नए नए प्लान्स लेकर आ रही है। अभी जब JIO और Airtel ने अपना IPL का ऑफर निकाला तो BSNL ने भी सबसे सस्ता ऑफर लॉन्च कर दिया। इस प्लान में बीएसएनएल अब 248 रुपए में 51 दिन की वैधता के साथ 153GB डेटा दे रही है। यूजर को इस प्लान में रोजाना 3GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि इस प्लान के साथ यूजर्स आईपीएल के सभी क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। इसे यूजर्स 30 अप्रैल तक रिचार्ज करा सकते हैं। क्रिकेट के दीवानों को यह पैक खास तौर से लुभा सकता है।

आपको बता दें कि आईपीएल की शुरुआत से पहले Jio ने भी प्रीपेड ग्राहकों के लिए 251 रुपए का नया IPL 2018 पैक लॉन्च किया था। इस पैक में जियो यूजर्स को 51 दिन की वैधता के साथ 102GB डेटा दिया जा रहा है। Jio का कहना है कि 102GB डेटा की मदद से यूजर 51 दिन तक आईपीएल के लाइव टी20 मैच का मजा ले पाएंगे।

