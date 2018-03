Samsung Galaxy S9 और S9 प्लस को 9,990 रुपए में खरीदने का ऑफर

Samsung के Galaxy S9 और Galaxy S9 Plus स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुके हैं। दोनों की बिक्री 16 मार्च 2018 से शुरू हो जाएगी होगी। अभी इनकी प्री बुकिंग चल रही है। इनकी प्री बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। सैमसंग गैलेक्सी S9 की शुरुआती कीमत 57,900 रुपए और गैलेक्सी S9 प्लस के 64GB वेरिएंट की कीमत 64,900 रुपए है, लेकिन इन दोनों फोन को आप 10,000 रुपए से कम में भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा ऑफर। दरअसल सैमसंग ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत आप सिर्फ 9,900 रुपए के डाउनपेमेंट पर सैमसंग गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 प्लस खरीद सकते हैं।

इसके बाद आपको 24 महीने तक हर महीने 2,499 रुपये देने होंगे। इसके बदले में आपको 2TB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। Galaxy S9 और Galaxy S9 प्लस के यूजर्स डबल डेटा ऑफर के तहत एयरटेल का 199 रुपए, 499 रुपए, 799 रुपए और 999 रुपए का प्लान ले सकते हैं। इन प्लान के साथ अमेजन प्राइम की फ्री मेंबरशिप मिलेगी। Airtel के 499 रुपए वाले इनफिनिटी पोस्टपेड प्लान में 80GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 799 रुपए वाले प्लान में 120GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ अमेजन प्राइम का 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन और Airtel TV व Wynk Music ऐप की सर्विस मिलेगी।

Samsung Galaxy S9 और Galaxy S9 Plus फीचर्स: Galaxy S9 सीरिज के दोनों फोन में क्वालकॉम का ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया है। गैलक्सी S9 में 4GB की रैम है जबकि गैलक्सी S9 Plus में 6GB की रैम है। कंपनी ने 64GB, 128GB और 256GB इंटरनल मैमोरी के तीन वेरिएंट लॉन्च किए हैं। वहीं इनकी इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 400GB तक बढ़ाया जा सकता है। Samsung Galaxy S9 में 5.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है। वहीं S9 Plus में 6.2 इंच की डिस्प्ले दी गई है। कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। S9 में सुपर स्पीड डुअल पिक्सल 12 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है। वहीं S9 Plus में 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। पावर बैकअप के लिए गैलक्सी S9 में 3000mAh की बैटरी है। वहीं, S9 Plus में 3500mAh की बैटरी है।

