Passport: पासपोर्ट बनवाना अब बहुत आसान, पुलिस वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव

Passport बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए MEA ने नया mPassport Police App लॉन्च किया है। जानें इसके बारे में…

टैबलेट के साथ पुलिस जवाब अब लोगों के घर जाकर फटाफट वेरिफिकेशन करेंगे।

Police verification for passports made easy: पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के वादे पर खरा उतरते हुए गृह मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने एक नई सर्विस ‘mPassport Police App’ लॉन्च किया है। उम्मीद है कि नए ऐप के साथ पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करना आसान होगा। इसके साथ ही अब इस प्रक्रिया के पेपरलेस होने की भी उम्मीद है। बता दें कि पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन Passport Issuance सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम पहले भी उठाए हैं। 16 फरवरी को Delhi Police Raising Day के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली पुलिस/स्पेशल ब्रांच के जवानों को 350 मोबाइल टैबलेट भी दिए। इन टैबलेट के साथ पुलिस जवान अब वेरिफिकेशन के लिए आसानी से नागरिकों के घर जाकर पेपरलेस और डिजिटली उनकी रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे। Also Read रेडमी, रियलमी, पोको के बेस्ट स्मार्टफोन, कम दाम में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस mPassport Police App से कैसे मिलेगी मदद? MEA के मुताबिक, मोबाइल टैबलेट के जरिए उम्मीद है कि वेरिफिकेशन में लगने वाला समय कम होगा। और 15 दिन की जगह सिर्फ 5 दिन में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नागिरक सेवाओं में सुधार लाने के लिए यह एक बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि पासपोर्ट बनने में अब करीब 10 दिन ही लगेंगे। अधिकारियों ने बताया कि टैबलेट को फिलहाल दिल्ली पुलिस ज्यूरिसडिक्शन के लिए ही जारी किया गया है। Also Read रेडमी और आईक्यू के मिड-रेंज वाले पावरफुल फोन, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा इसके अलावा MEA नियमों में भी बदलाव कर रही है ताकि नागिरकों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को और आसान किया जा सके। बता दें कि हाल ही में हमारे सहयोगी Financial Express Online ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के साथ मिलकर देशभर में पासपोर्ट सर्विसेज में सुधार किया जा रहा है और इनमें पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) बनाने जैसे काम भी शामिल हैं। देशभर में इन केंद्रों को खोला जा रहा है। बता दें कि देशभर में 555 पासपोर्ट केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क है। इनमें 36 पासपोर्ट ऑफिस, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र व 426 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिलॉकर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल कर MEA पासपोर्ट बनवाने और इसके फंक्शनिंग पर काम कर रही है। MEA ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम (Passport Seva Programme) के साथ DigiLocker को भी इंटिग्रेट किया है। DigiLocker क्या है?

डिजिलॉकर की मदद से देशभर के लोग अपने जरूरी दस्तावेजों जैसे Pan, Aadhaar, Marksheet आदि को पेपरलेस मोड में सेव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको फिजिकल डॉक्युमेंट हर जगह या पासपोर्ट केंद्र लेकर जाने की जरूरत नहीं है।

