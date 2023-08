32000mAh की जम्बो बैटरी वाले नए 5G टैबलेट से उठा पर्दा, जानें दाम व सारी खूबियां

Oukitel RT7 Titan 5G: ऑकिटेल के इस नए टैबलेट को 5G कनेक्टिविटी और पहले से ज्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है।

ऑकिटेल आरटी7 टाइटन में 32000mAh की बैटरी दी गई है।

Oukitel RT7 Titan 5G Launched: ऑकिटेल RT7 टाइटन 5जी कंपनी का पहला रग्ड टैबलेट है जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। Oukitel RT7 Titan 5G टैबलेट की सबसे अहम खासियत है इसमें दी गई 32000mAh की बैटरी। जी हां, कंपनी का दावा है कि इस बैटरी से सिंगल फुल चार्ज में 2,720 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलेगा। ऑकिटेल के इस प्रीमियम रग्ड टैबलेट को ऐंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च किया गया है। इस टैबलेट को अगस्त के आखिरी सप्ताह में आयोजित होने वाले इवेंट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। Oukitel RT7 Titan 5G फीचर्स Oukitel RT7 Titan 5G को Aliexpress की ग्लोबल वबसाइट पर फीचर्स और दाम के साथ लिस्ट कर दिया गया है। इस टैबलेट में 24GB तक रैम दी गई है। इस डिवाइस में Night Vision सपोर्ट वाला रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। RT7 Titan 5G csx डिटेचैबल हैंडल दिया गया है। इस टैबलेट में 10.1 इंच की फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। यह टैब IP68/ IP69K/ MIL-STD-810H रग्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। सबसे खास बात है कि RT7 Titan तो 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध कराया गया है। RT7 Titan 5G में डाइमेंसिटी 720 चिपसेट दिया गया है। बता दें कि पिछले आरटी6 टाइटन 5जी में दिए गए मीडियाटेक चिपसेट की तुलना में यह काफी पावरफुल है। इस टैबलेट में 32000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में इससे 220 घंटे तक का कॉल टाइम मिल जाएगा। Oukitel RT7 Titan 5G से 180 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम मिल सकता है। टैबलेट में यूएसबी टाइप-सी के जरिए 33W फास्ट स्पीड चार्जिंग मिलती है। Also Read Elon Musk और Mark Zuckerberg के बीच केज फाइट की तैयारी पूरी! मस्क बोले- X पर होगी लाइवस्ट्रीमिंग Oukitel RT7 Titan 5G एक बढ़िया टैबलेट है जो 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। ऑकिटेल में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में 20 मेगापिक्सल Night Vision सेंसर और एक मैक्रो लेंस भी है। टैबलेट में 12GB रैम दी गई है लेकिन इसे 12GB तक वर्चुअली एक्सपेंड किया जा सकता है। Also Read Cheapest 5G Phones: 15000 रुपये से कम में पावरफुल फीचर्स वाले सस्ते ब्रैंडेड 5G स्मार्टफोन, देखें पूरी लिस्ट Oukitel RT7 Titan 5G कीमत और उपलब्धता Oukitel RT7 Titan 5G टैबलेट की कीमत 999.97 डॉलर(करीब 82,700 रुपये) रखी गई है। टैबलेट को AliExpress की ग्लोबल वेबसाइट पर भी इसी दाम के साथ लिस्ट किया गया है। ऑकिटेल ने RT7 Titan 5G के लिए 21 से 25 अगस्त के बीच एक इवेंट आयोजित करने की भी जानकारी दी है।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram