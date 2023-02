108MP कैमरे वाले Oppo Reno 8T 5G स्मार्टफोन की भारत में दस्तक, जानें दाम व सारी खासियतें

Oppo Reno 8T 5G Features: ओप्पो रेनो 8T 5G स्मार्टफोन को देश में कर्व्ड स्क्रीन और 108MP रियर कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है। जानें इसमें क्या-कुछ है खास…

ओप्पो रेनो 8T 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च: Oppo Reno 8T 5G में 8GB रैम व 128GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है।

