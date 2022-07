Oppo ने भारत में अपनी Reno 8 Series के दो स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च कर दिए हैं। Reno 8 और Reno 8 Pro स्मार्टफोन्स 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे, 90 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले, 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। ओप्पो रेनो 8 को कंपनी ने 30000 रुपये से कम वाले सेगमेंट में उपलब्ध कराया है। डिवाइस को भारत में बाजार में मौजूद दूसरे स्मार्टफोन्स से टक्कर मिलेगी। कंपनी के इस फोन को हाल ही में लॉन्च हुए Nothing Phone (1) और OnePlus Nord 2T से कड़ी चुनौती मिलेगी। कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के आधार पर Oppo Reno 8 5G स्मार्टफोन किस तरह नथिंग फोन (1) और वनप्लस नॉर्ड 2टी के सामने टिक पाएगा? करते हैं इन तीनों डिवाइस की तुलना…

OPPO Reno 8 vs Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Price in India

ओप्पो रेनो 8 स्मार्टफोन को 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में 29,990 रुपये में लॉन्च किया गया है।

वहीं नथिंग फोन (1) स्मार्टफोन तीन स्टोरेज ऑप्शन में आता है। हैंडसेट के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 32,999 रुपये, 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 35,999 रुपये है। वहीं 12 जीबी रैम ऑप्शन को 38,999 रुपये में लिया जा सकता है।

वनप्लस नॉर्ड 2टी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 28,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 33,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

OPPO Reno 8 vs Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Display

ओप्पो रेनो 8 स्मार्टफोन में 6.4 इंच फुलएचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है।

वहीं नथिंग फोन (1) में 6.55 इंच फ्लेक्सिबल फुलएचडी+ ओलेड डिस्प्ले दी गई है जो पतले बेज़ल से लैस है। डिस्प्ले HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है।

OnePlus Nord 2T 5G स्मार्टफोन में 6.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन डिस्प्ले के साथ आती है और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मौजूद है।

OPPO Reno 8 vs Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Chipset, Ram, Storage, UI

ओप्पो रेनो 8 और वनप्लस नॉर्ड 2टी 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1300 प्रोसेसर दिया गया है। ओप्पो रेनो 8 स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। जबकि नॉर्ड 2टी हैंडसेट 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। दोनों डिवाइस ऐंड्रॉयड 12 ओएस बेस्ड स्किन के साथ आता है। जबकि नॉर्ड 2टी ऑक्सीजन ओएस 12.1 ओएस के साथ आता है।

नथिंग फोन (1) में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर दिया गया है जो 6nm प्रोसेस पर बेस्ड है। फोन में 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड नथिंग ओएस के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि तीन साल तक सॉफ्टवेयर और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट पाने वाला यह दुनिया का पहला फोन है।

OPPO Reno 8 vs Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Cameras

ओप्पो रेनो 8 स्मार्टफोन में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 50MP सोनी IMX766 प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल सोनी IMX709 फ्रंट कैमरा दिया गया है।

नथिंग फोन (1) में रियर पर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 प्राइमरी सेंसर और 50 मेगापिक्सल सोनी JN! अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा OIS और EIS सपोर्ट के साथ आता है।

वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन में भी रेनो 8 वाला ही कैमरा सेटअप है। इस फोन में 50MP सोनी IMX 766 प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

OPPO Reno 8 vs Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T Battery

ओप्पो रेनो 8, नथिंग फोन (1) और वनप्लस नॉर्ड 2टी में 4500mAh की बैटरी दी गई है। हालांकि, तीनों में चार्जिंग क्षमता अलग-अलग है। ओप्पो रेनो 8 और वनप्लस नॉर्ड 2टी स्मार्टफोन्स 80W चार्जिंग जबकि नथिंग फनो (1) 33W चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है। नथिंग ने बॉक्स में फोन के साथ चार्जर नहीं दिया है। लेकिन हैंडसेट 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

OPPO Reno 8 vs Nothing Phone (1) vs OnePlus Nord 2T

ओप्पो रेनो 8 स्मार्टफोन 30000 रुपये से कम में एक बढ़िया विकल्प लगता है। बेहतर कैमरा और चिपसेट चाहते हैं तो रेनो 8 खरीदा जा सकता है। इसकी डिजाइन सिंपल है लेकिन 80W फास्ट चार्जिंग मिलती है। वनप्लस नॉर्ड 2टी में लगभग यही सब चीजें मिलती हैं।

बात करें नथिंग फोन (1) की तो यूनिक डिजाइन और प्रीमियम ग्लास बिल्ड के साथ यह बाजी मार लेता है। Glyph इंटरफेस और ट्रांसपेरेंट लुक के साथ फोन खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है।