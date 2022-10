Oppo ने भारत में अपने रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन का नया वेरियंट लॉन्च कर दिया है। Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition भारत में रेनो 8 सीरीज का नया वेरियंट है। बता दें कि हाउस ऑफ द ड्रैगन, पॉप्युलर Game of Thrones की प्रीक्वेल सीरीज है। यह सीरीज Fire and Blood किताब पर बेस्ड है। अब इस सीरीज के सीजन 1 फिनाले की तैयारी है और ओप्पो ने इसीलिए Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition लॉन्च किया है।

आपको बताते हैं इस लिमिटेड एडिशन फोन की कीमत, फीचर्स, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ…

OPPO Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition

ओप्पो ने ड्रैगन लिमिटेड एडिशन मॉडल को देश में नए प्रीमियम स्मार्टफोन लाइनअप के तौर पर लॉन्च किया है। इससे पहले कंपनी ने रेनो 8 प्रो को देश में उपलब्ध कराया था। लिमिटेड एडिशन मॉडल के तहत यूजर्स को ड्रैगन से प्रेरित एक नया फोन कवर मिलेगा। कवर पर House Targaryen का एक सिंबल भी दिया गया है।

ओप्पो ने बॉक्स के अंदर एक अनोखा फोन होल्डर भी दिया है। रेनो 8 प्रो हाउस ऑफ द ड्रैगन लिमिटेड एडिशन में गोल्ड और ब्लैक कलर के साथ ड्रैगन शेप वाला फोन होल्डर मिलता है। सिम इजेक्टर टूल भी एक छोटे गोल्डन ड्रैगन शेप में आता है। इसके साथ ही बॉक्स में कीचेन भी दिया गया है।

ओप्पो ने फिलहाल देश में स्पेशल एडिशन वेरियंट की कीतम का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि स्पेशल हाउस ऑफ द ड्रैगन लिमिटेड एडिशन वेरियंट की कीमत देश में स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ी ज्यादा होगी। रेनो 8 प्रो 5जी को देश में 45,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। अब यह फोन 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज में आता है। इसे ग्लेज़्ड ब्लैक और ग्लेज्ड ग्रीन कलर में उपलब्ध कराया गया है।

OPPO Reno 8 Pro Specifications

ओप्पो रेनो 8 प्रो 5जी में 6.7 इंच फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले पर फ्रंट कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट दिए गए हैं। फोन में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है।

ओप्पो के इस हैंडसेट में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके अलावा रियर पर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर भी दिए गए हैं। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। ओप्पो रेनो 8 प्रो में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग दी गई है।

ओप्पो के इस प्रीमियम फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। हैंडसेट में AI फेस अनलॉक फीचर भी है। ओप्पो रेनो 8 प्रो 5जी स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड कलर ओएस 12.1 के साथ आता है।