Oppo Reno 10 Pro+, Reno 10 Pro, Reno 10 स्मार्टफोन की भारत में एंट्री, जानें दाम व सारे फीचर्स

Oppo Reno 10 series: ओप्पो रेनो 10 सीरीज में कंपनी ने रेनो 10, रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो प्लस स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं।

ओप्पो रेनो 10 सीरीज में कंपनी ने तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं।

Oppo Reno 10 Pro Series Launched: ओप्पो ने भारत में अपनी रेनो 10 प्रो सीरीज में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। नई सीरीज में Oppo Reno 10, Oppo Reno 10 Pro और Oppo Reno 10 Pro+ से पर्दा उठाया गया है। रेनो 10 प्रो+ दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 3X ऑप्टिकल ज़ूम और 120x डिजिटल ज़ूम के साथ 64MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस के साथ लॉन्च किया गया है। जबकि रेनो 10 प्रो में 2x ऑप्टिकल ज़ूम और 20x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट के साथ 32 मेगापिक्सल टेलिफोट लेंस मिलता है। OPPO Reno 10 Series कीमत ओप्पो रेनो 10 सीरीज को 12 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। रेनो 10 5जी के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है। फोन को सिल्वर ग्रे और आइस ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। डिवाइस की कीमत का खुलासा 20 जुलाई से फ्लिपकार्ट पर किया जाएगा। वहीं रेनो 10 प्रो 5जी के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 39,999 रुपये में पेश किया गया है। यह फोन सिल्वर ग्रे और ग्लॉसी पर्पल कलर ऑप्शन में आता है। जबकि रेनो 10 प्रो+ 5जी के 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन को 54,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। यह फोन भी सिल्वर ग्रे और ग्लॉसी पर्पल कलर में मिलेगा। प्रो सीरीज के दोनों फोन 13 जुलाई से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। Also Read थ्रेड्स पर नहीं हैं Elon Musk के ट्विटर वाले ये 10 शानदार फीचर्स, जानें डिटेल OPPO Reno 10 Series फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स सबसे महंगे ओप्पो रेनो 10 प्रो+ में फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में इमेज प्रोसेसिंग के लिए अलग से Marisilicon चिपसेट मिलता है। इसी तरह रेनो 10 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर दिया गया है। दोनों फोन को 12 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के सात उपलब्ध कराया गया है। Also Read महंगा होगा ऐप्पल का नया आईफोन 15 प्रो मैक्स, जानें पूरी डिटेल ओप्पो रेनो 10 प्रो+ में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 64 मेगापिक्सल टेलिफोट और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस दिए गए हैं। वहीं रेनो 10 प्रो में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 32 मेगापिक्सल टेलिफोटो और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस मिलते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंगस पोर्ट करता है। रेनो 10 प्रो+ और रेनो 10 प्रो में 6.74 इंच AMOLED स्क्रीन दी गई है जो 1.5K रेजॉलूशन सपोर्ट करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। रेनो 10 प्रो+ में 4700mAh की बैटरी है जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं रेनो 10 प्रो में 4600mAh की बैटरी मिलती है जो 80W वायर्ड और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो+ में ऐंड्रॉय 13 बेस्ड ColorOS 13.1 स्किन दी गई है। इस डिवाइस में तीन बड़े ऐंड्रॉयड OS और सिक्यॉरिटी अपडेट मलने की उम्मीद है। सीरीज के सबसे अफॉर्डेबल रेनो 10 स्मार्टफोन में फुलएचडी+ रेजॉलूशन वाली 6.74 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलती है। इस फोन को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 चिपसेट के साथ लाया गया है। हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी है जो 67W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन में 12 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड ColorOS 13.1 के साथ आता है। फोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 32 मेगापिक्सल टेलिफोटो और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरे मिलते हैं। हैंडसेट 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है। ओप्पो के इन तीनों नए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनरा, 14 5G बैंड तक सपोर्ट, ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं।

