Oppo Reno 10 Pro, Reno 10 Pro+ की बिक्री आज से शुरू, 4000 रुपये की छूट, जानें सारे ऑफर्स

Oppo Reno 10 Series Sale in India: ओप्पो रेनो 10 सीरीज 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जानें दाम व सारी खासियतें…

ओप्पो रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो प्लस की बिक्री भारत में शुरू

Oppo Reno 10 Pro, Reno 10 Pro plus Sale: Oppo ने भारत में हाल ही में अपनी Reno 10 Series के नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। ओप्पो रेनो 10 सीरीज में कंपनी ने Reno 10, Reno 10 Pro और Reno 10 Pro+ स्मार्टफोन पेश किए थे। अब देश में रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो+ स्मार्टफोन की बिक्री आज (13 जुलाई 2023) से शुरू हो गई है। कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत कई ऑफर व डिस्काउंट भी दे रही है। ओप्पो रेनो 10 प्रो और 10 प्रो प्लस स्मार्टफोन 6.7 इंच OLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। जानें इन दोनों फोन की कीमत, ऑफर्स व खासियतों के बारे में सबकुछ.. Oppo Reno 10 Pro Series कीमत ओप्पो रेनो 10 प्रो+ 5G और रेनो 10 प्रो 5जी स्मार्टफन को भारत में क्रमशः 54,999 रुपये और 39,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। इन दोनों मॉडल की बिक्री आज (13 जुलाई 2023) से देश में शुरू हो गई है। इन स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, ऑफिशियल ओप्पो स्टोर और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट से खरीदा जा सकेगा। स्मार्टफोन को मूनलाइट पर्पल और सिल्वर ग्रे कलर में खरीदा जा सकेगा। Also Read लॉन्च हुआ अब तक का सबसे पतला फोल्डेबल स्मार्टफोन, इसमें है 7.92 इंच डिस्प्ले Oppo Reno 10 Pro series लॉन्च ऑफर्स लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक कई आकर्षक ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फ्लिपकार्ट और ओप्पो स्टोर से फोन खरीदने पर ग्राहक HDFC, ICICI बैंक और SBI बैंक कार्ड के जरिए 4,000 रुपये तक डिस्काउंट और 9 महीने तक No Cost EMI का फायदा सकते हैं। ऑफलाइन रिटेल स्टोर से इन फोन को SBI कार्ड, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा IDFC First बैंक, वन कार्ड और AU Small Finance बैंक के जरिए 4000 रुपये की छूट और नो-कॉस्ट ईएमआई पर लिया जा सकता है। इसके अलावा, ग्राहक ज़ीरो डाउन पेमेंट स्कीम का फायदा भी ले सकते हैं। लॉयल ओप्पो ग्राहकों को ऑफलाइन व ऑनलाइन फोन लेने पर एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस का फायदा भी मिलेगा। Also Read 999 रुपये वाले Jio Bharat 4G और JioPhone में टक्कर, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा Oppo Reno 10 Pro series स्पेसिफिकेशन्स ओप्पो रेनो 10 प्रो स्मार्टफोन में 6.7 इंच OLED डिस्प्ले दी गई है और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल टेलिफोटो और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल सेंसर भी हैं। डिवाइस में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ओप्पो रेनो 10 प्रो+ में 6.74 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस को 12 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 64 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Oppo Reno 10 Pro+ को पावर देने के लिए 4700mAh की बैटरी दी गई है जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

