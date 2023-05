Oppo Reno 10 Pro Series: ओप्पो ने भारत में लॉन्च किए 32MP फ्रंट कैमरे वाले तीन नए स्मार्टफोन, जानें कीमत व फीचर्स

Oppo Reno 10 Series में कंपनी ने Reno 10, Reno 10 Pro और Reno 10 Pro+ स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। जानेंं इनकी कीमत व फीचर्स के बारे में…

ओप्पो रेनो 10 सीरीज में कंपनी ने तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं।

Oppo Reno 10 Pro Series Launched: ओप्पो ने वादे के मुताबिक अपनी Reno10 Series से पर्दा उठा दिया है। इस सीरीज में Oppo Reno 10, Reno 10 Pro और Redno 10 Pro+ स्मार्टफोन शामिल हैं। ओप्पो रेनो 10 स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ आता है। वहीं रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो+ स्मार्टफोन को 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ उपलब्ध कराया गया है। जानें ओप्पो रेनो 10 सीरीज के इन तीनों नए फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में विस्तार से… OPPO Reno10 Pro, Reno10 Pro+ Specifications ओप्पो रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो+ में 6.7 इंच फुलएचडी+ (2772 × 1240 पिक्सल) 1.5K कर्व्ड OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1400 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। ओप्पो रेनो10 प्रो स्मार्टफोन में 3.1 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8200 4nm प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए Mali-G610 MC6 GPU मौजूद है। वहीं रेनो10 प्रो+ में 3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1+ 4nm मोबाइल प्लैटफॉर्म मिलता है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 730 GPU मौजूद है। ओप्पो रेनो 10 प्रो और रेनो 10 प्रो+ में 16 जीबी रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। Also Read Dell ने भारत में लॉन्च किए 3 नए लैपटॉप, लाखों में है कीमत, जानें दाम व सारे फीचर्स ओप्पो के ये दोनों फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड ColorOS 13.1 स्किन के साथ आते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और इन्फ्रारेड सेंसर मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए Oppo Reno 10 Pro और Reno 10 Pro+ में 5G, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी और NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। रेनो 10 प्रो में 4600mAh और रेनो 10 प्रो+ में 4700mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन में 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Also Read 14 घंटे की बैटरी लाइफ वाला सबसे पावरफुल Amazon Fire Max 11 टैबलेट से उठा पर्दा, जानें दाम Reno10 Pro में अपर्चर एफ/1.8 और OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल IMX890 सेंसर दिया गया है। इसके अलावा हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल IMX355 अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 32 मेगापिक्सल टेलिफोटो कैमरा भी है। हैंडसेट में एलईडी फ्लैश भी मिलता है। Reno10 Pro+ स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल 1/1.56 इंच सोनी IMX890 सेंसर दिया गया है जो अपर्चर एफ/1.8 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में 64 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दिया गया है जो अपर्चर एफ/2.5, 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 120x डिजिटल ज़ूम के साथ आता है। ओप्पो रेनो 10 प्रो और ओप्पो रेनो 10 प्रो+ स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/2.4 के साथ 32 मेगापिक्सल RGBW फ्रंट कैमरा मौजूद है। रियलमी 10 प्रो का डाइमेंशन 163x74x7.68mm और वज़न करीब 186 ग्राम है। वहीं रियलमी 10 प्रो+ का डाइमेंशन 162.9x74x8.28 मिलीमीटर और वज़न 194 ग्राम है। OPPO Reno10 specifications ओप्पो रेनो10 में 6.7 इंच फुलएचडी+ (2412 × 1080 पिक्सल) फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 950 तक निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। ओप्पो के इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 6nm मोबाइल प्लैटफॉर्म दिया गया है। फोन में ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 642L GPU दिया गया है। ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम व 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड ColorOS 13.1 के साथ आता है। ओप्पो के इस फोन को पावर देने के लिए 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Oppo Reno10 में अपर्चर एफ/1.7 के साथ 64MP Omnivision OV64B सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल IMX355 अल्ट्रा-वाइड कैमरे के साथ आता है। स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 32 मेगापिक्सल IMX709 2X टेलिफोटो कैमरा भी है। ओप्पो के इस हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.4 के साथ 32 मेगापिक्सल RGBW फ्रंट कैमरा मिलता है। हैंडसेट का डाइमेंशन 162.4×74.2×7.58 मिलीमीटर और वज़न 180 ग्राम है। इस स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और इन्फ्रेरेड सेंसर दिया गया है। फोन का वज़न 180 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5G, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी और NFC जैसे फीचर्स मिलते हैं। OPPO Reno10 series Price ओप्पो रेनो10 सीरीज को ट्विलाइट पर्पल, ब्रिलियंट ब्लू, मूनसी ब्लैक और नए ब्रिलियंट गोल्ड कलर वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। ओप्पो रेनो10 के 8 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2,499 युआन (करीब 29,360 रुपये) है। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 2799 युआन (करीब 32,900 रुपये) है। वहीं 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 2,999 युआन (करीब 35,300 रुपये) है। वहीं ओप्पो रेनो 10 प्रो के 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 3,499 युआन (करीब 41,100 रुपये) है। फोन के 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 3,899 युआन (करीब 45,800 रुपये) है। Oppo Reno 10 Pro+ के 16 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 3,899 युआन (करीब 45,800 रुपये) में लॉन्च किया गया है। वहीं रेनो 10 प्रो+ के 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 4,299 युआन (करीब 50,500 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। ओप्पो रेनो 10 सीरीज के ये तीनों स्मार्टफोन 1 चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। इनकी बिक्री 1 जून से चीन में शुरू होगी।

