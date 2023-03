Oppo Pad 2 टैबलेट की बाजार में एंट्री, इसमें है 512GB स्टोरेज और 9510mAh की बैटरी

Oppo Pad 2 Launched: ओप्पो पैड 2 टैबलेट को 11.61 इंच स्क्रीन और ऐंड्रॉयड 13 ओएस के साथ लॉन्च किया गया है।

ओप्पो पैड 2 टैबलेट लॉन्च

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram