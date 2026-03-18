OPPO K14 5G launched: ओप्पो ने भारत में अपनी K-Series का लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ओप्पो के14 5जी कंपनी का नया हैंडसेट है और इसमें 6.75 इंच एचडी+ डिस्प्ले, 7000mAh बड़ी बैटरी और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। ओप्पो का यह फोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। Oppo K14 5G में डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 8GB तक वर्चुअल रैम दी गई है। जानें ओप्पो के इस नए फोन में क्या-कुछ है खास…

OPPO K14 5G specifications

ओप्पो के14 5जी में 6.75 इंच (1604 x 720 पिक्सल) एचडी+ स्क्रीन दी गई है जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आती है। स्क्रीन 1125 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। डिवाइस में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 6nm प्रोसेसर और ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU है। डिवाइस में 6GB/8GB रैम के साथ 128GB इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

ओप्पो का यह फोन हाइब्रिड डु्अल सिम सपोर्ट करता है। ओप्पो के14 5जी को ऐंड्रॉयड 16 बेस्ड ColorOS 16 के साथ पेश किया गया है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन से 1080पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ओप्पो के14 5G में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो 1080पिक्सल तक 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में किनारे पर फिंगरप्रिंट सेंसर है।

Oppo K14 5G स्मार्टफोन डस्ट और वाटर-रेजिस्टेंट (IP69 रेटिंग) है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 7000mAh बड़ी बैटरी दी गई है जो 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस का डाइमेंशन 166.61×78.51×8.61mm और वज़न 212 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, ग्लोनास और यूएसबी टाइप-सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

OPPO K14 5G Price

ओप्पो के14 5G स्मार्टफोन को प्रिज्म व्हाइट, प्रिज्म वॉयलेट और आइसी ब्लू कलर्स में पेश किया गया है। डिवाइस के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है। वहीं 6 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 19,999 रुपये और टॉप-एंड वेरियंट 8GB रैम व 256GB स्टोरेज की कीमत 21,999 रुपये हैं।

फोन को फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया के ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हैंडसेट की बिक्री 20 मार्च, दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

स्मार्टफोन को HDFC Bank, ICICI Bank और SBI कार्ड के जरिए 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। डिवाइस को 3 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई पर लिया जा सकता है।