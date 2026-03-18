Oppo Find N6 Launched: ओप्पो ने चीन समेत ग्लोबल मार्केट्स में नया ओप्पो फाइंड एन6 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन को लेकर कंपनी का दावा है कि यह इंडस्ट्री में लॉन्च होने वाला पहला क्रीज़-फ्री डिस्प्ले फोन है। डिवाइस में 8.12 इंच इनर डिस्प्ले और 6.62 इंच कवर स्क्रीन मिलती है। हैंडसेट में 6000mAh बैटरी, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर जैसे फीचर्स हैं। यह फोन Oppo के AI Pen के साथ आता है। जानें ओप्पो के इस स्मार्टफोन की कीमत व सारे फीचर्स…

Oppo Find N6 Price

ओप्पो फाइंड एन6 के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 9,999CNY (करीब 1,34,200 रुपये) है। जबकि 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट और 16 जीबी रैम व 1TB स्टोरेज वेरियंट को क्रमशः 10,999 युआन (करीब 1,47,600 रुपये) और 11,999 युआन (करीब 1,61,000 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। 1TB वर्जन सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आता है।

हैंडसेट को डीप ब्लैक, गोल्डन औरेंज और ओरिजिनल टाइटेनियम फिनिश में लॉन्च किया गया है। फोन को 20 मार्च से ओप्पो चाइना के ई-स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

Oppo Find N6 Specifications

ओप्पो फाइंड एन6 स्मार्टफोन मे 8.12 इंच फोल्डेबल OLED डिस्प्ले (2480 × 2248 रेजॉलूशन) और 6.62 इंच AMOLED कवर स्क्रीन (2616 × 1140 रेजॉलूशन) दी गई हैं। दोनों डिस्प्ले 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 240 टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करती हैं। स्क्रीन 1800 निट्स तक पीक ब्राइटनेस, 10-बिट कलर के साथ आती है।

Oppo Find N6 में ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 16GB तक रैम सपोर्ट मिलता है। हैंडसेट 1TB तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। फोन ऐंड्रॉयड 16 बेस्ड ColorOS 16 के साथ आता है। इ स्मार्टफोन में OIS और ऑटोफोकस के साथ 200MP प्राइमरी रियर के साथ Hasselblad-ट्यून्ड क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। डिवाइस में 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस दिए गए हैं। कैमरा 3x तक ऑप्टिकल ज़ूम और 120x तक डिजिटल ज़ूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

ओप्पो फाइंड एन6 को पावर देने के लिए 6000mAh बैटरी दी गई है जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, डउल सुपर लीनियर स्पीकर्स और इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स हैं। स्मार्टफोन AI Pen के साथ आता है।

Oppo Find N6 का डाइमेंशन अनफोल्ड रहने पर 159.87 x 145.58 x 4.21mm और फोल्ड रहने पर 159.87 x 74.12 x 8.93mm रहता है।