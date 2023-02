Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4: सैमसंग को टक्कर देगा ओप्पो का पहला फ्लिप फोन, जानें किसमें कितना है दम

Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4: सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 4 और ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप में मेटल फ्रेम और ग्लास बैक पैनल दिए गए हैं।

ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप और सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 4 में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड कस्टम OS दिया गया है।

Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4: Oppo ने 15 फरवरी को लंदन में आयोजित एक इवेंट में अपना पहला फ्लिप फोन Find N2 Flip लॉन्च कर दिया। नया ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000+ प्रोसेसर के साथ आता है। ओप्पो के इस फोन को बाजार में पहले से मौजूद Samsung Galaxy Z Flip 4 से कड़ी टक्कर मिलेगी जो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। आइये करते हैं ओप्पो और सैमसंग के इन दोनों प्रीमियम फ्लिप फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ… Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4 Design ओप्पो फाइंड एन2 का बेसिक स्ट्रक्चर Galaxy Z Flip 4 जैसा ही है। ओप्पो के इस फोन में बड़ी कवर डिस्प्ले दी गई है और गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 4 की तुलना में इसे प्रीमियम और मॉडर्न लुक मिलता है। दोनों डिवाइस में मेटल फ्रेम और ग्लास बैक पैनल दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन मल्टीपल कलर ऑप्शन में आते हैं। लेकिन IP रेटिंग के मामले में पुराना गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 4 स्मार्टफोन फाइंड एन2 फ्लिप बाजी मार लेता है। गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 4 में IPX8 रेटिंग जबकि फाइंड N2 फ्लिप में वाटर या डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग नहीं दी गई है। Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4 Display ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप में 6.8 इंच 120 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ रेजॉलूशन फोल्डिंग स्क्रीन दी गई है। वहीं सैमसंग ज़ेड फ्लिप 4 में थोड़ी कॉम्पैक्ट 6.70 इंच स्क्रीन है। कॉम्पैक्ट होने के चलते ज़ेड फ्लिप 4 डिवाइस में 426 ppi और फाइंड N2 फ्लिप में 403ppi पिक्सल डेनसिटी मिलती है। Also Read दुनिया के सबसे ईको-फ्रेंडली स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग भारत में शुरू, जानें दाम व फीचर्स फाइंड एन2 फ्लिप में 3.26 इंच कवर सेकंडरी डिस्प्ले जबकि गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 4 में 1.9 इंच स्क्रीन दी गई है। Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4 Performance ओप्पो और सैमसंग के ये दोनों फोन अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर बेस्ड हैं और इनसे एक जैसी परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। Galaxy Z Flip 4 में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 जबकि Find N2 Flip में डाइमेंसिटी 9000+ प्रोसेसर दिया गया है। ज़ेड फ्लिप 4 के बेस मॉडल में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज जबकि फाइंड एन2 फ्लिप में 256 जीबी स्टोरेज दी गई है। Also Read सुसान वोज्स्की ने दिया इस्तीफा, भारतीय मूल के नील मोहन संभालेंगे कमान, जानिए उनसे जुड़ी बड़ी बातें Oppo Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4 Software, battery दोनों स्मार्टफोन में कस्टम OS के साथ ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। ओप्पो के फोन में ColorOS 13 जबकि गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 4 में OneUI 5 दिया गया है जिसे जल्द ही OneUi 5.1 पर अपग्रेड किया जाएगा। अलग-अलग कस्टम स्किन के साथ यूजर्स को इन दोनों स्मार्टफोन में अलग यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। बात करें बैटरी की तो गैलेक्सी Z Flip 4 में 3700mAh की बैटरी दी गई है जबकि Oppo Find N2 Flip में 4300mAh की बैटरी मिलती है। दोनों फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। ओप्पो के फ्लिप फोन में वायरलेस चार्जिंग फीचर नहीं मिलता है।

