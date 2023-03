Oppo ने हाल ही में भारत में अपना लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन Find N2 Flip लॉन्च किया था। ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप कपनी का पहला फोल्डेबल फोन है। Find N2 Flip स्मार्टफोन को शुक्रवार (17 मार्च 2023) से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस हैंडसेट को 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट में पेश किया गया है। जानें नए फोल्डेबल ओप्पो फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ…

Oppo Find N2 Flip price in India, offers

ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप को भारत में ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। फोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 89,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। हैंडसेट मूनलाइट पर्पल और ऐस्ट्रल ब्लैक कलर में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन ऑफर्स के साथ फोन को 79,999 रुपये में लेने का मौका है।

HDFC, ICICI, SBI, Kotak, IDFC First, HDB Financial Services, One Card & Amex कार्ड के साथ फोन को 5000 रुपये तक कैशबैक मिल जाएगा। फाइंड एन2 फ्लिप को 9 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई पर लियाजा सकता है।

इसके अलावा ओप्पो ग्राहक एक्सचेंज करने पर लॉयल्टी बोनस के तौर पर 5,000 रुपये पा सकते हैं। वहीं ओप्पो के अलावा दूसरे फोन को एक्सचेंज करके नया फोन लेने पर 2,000 रुपये तक का फायदा मिल जाएगा।

ऑफलाइन स्टोर के जरिए ओप्पो के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को HDB Finance की Paper EMI स्कीम के साथ 5000 रुपये तक कैशबैक का फायदा लिया जा सकता है।

ओप्पो अपने फोल्डेबल फोन पर कुछ दूसरी प्रीमियम सर्विसेज भी ऑफर कर रही है।

इनमें इंटरनेशनल वारंटी सर्विस

एक्सक्लूसिव हॉटलाइन नंबर 9958808080 के जरिए 24 घंटे सपोर्ट

शिकायत के 72 घंटे के भीतर फ्री पिक/ड्रॉप सर्विस

सर्विस/रिपेयर के लिए Easy EMI प्लान

रिपेयर के दौरान स्टैंडबाय के दौरान Reno Device मिलेगी

Oppo Find N2 Filp Features

ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप में 3.26 इंच एक्सटर्नल AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 720 x 382 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। फोन में 6.8 इंच AMOLED रेजॉलून डिस्प्ले पैनल है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है।

ओप्पो डिवाइस में पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8 जीबी रैम और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फाइंड एन2 फ्लिप में रियर पर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है।

ओप्पो का यह फोल्डेबल स्मार्टफोन 4300mAh की बैटरी के साथ आता है जो 44W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 13 OS और ColorOS 13 के साथ आता है।