Oppo F15 vs Realme X2 vs Vivo S1 Pro: जानें, किस फोन के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार

Oppo F15 vs Realme X2 vs Vivo S1 Pro: जानें, इनके फीचर्स के बारे में

Oppo F15 vs Realme X2 vs Vivo S1 Pro: हैंडसेट निर्माता कंपनी ओप्पो ने हाल ही में अपनी एफ-सीरीज़ के लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो एफ15 को भारतीय बाजार में उतारा है। बता दें कि Oppo F15 का सिंगल वेरिएंट ही भारत में लॉन्च किया गया है। अहम खासियतों की बात करें तो ओप्पो स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। मार्केट में Oppo ब्रांड के इस स्मार्टफोन की सीधी भिड़ंत Realme X2 और Vivo S1 Pro से होगी।

Oppo F15 Price in India vs Realme X2 Price in India vs Vivo S1 Pro Price in India: ओप्पो एफ15 के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,990 रुपये है। Oppo F15 Sale की बात करें तो हैंडसेट की बिक्री 24 जनवरी 2020 को ई-कॉमर्स साइट Flipkart और Amazon पर होगी।

दूसरी तरफ, रियलमी एक्स2 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये, 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 18,999 रुपये, 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज की कीमत 19,999 रुपये है। वीवो एस1 प्रो के 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,990 रुपये है।

Oppo F15 बनाम Realme X2 बनाम Vivo S1 Pro, डिस्प्ले: ओप्पो एफ15 में 6.4 इंच एमोलेड फुल एचडी+ डिस्प्ले (1080×2400 पिक्सल) है। आस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.7 प्रतिशत है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है। सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट 3.0 सेंसर दिया गया है।

रियलमी एक्स2 में 6.4 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.5 प्रतिशत है, इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9। यह फोन भी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। दूसरी तरफ, वीवो फोन में 6.38 इंच फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। वीवो एस1 प्रो में भी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है।

अब बात प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम की। ओप्पो एफ15 में मीडियाटेक हीलियो पी70 प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए एआरएम माली जी72 जीपीयू है। एन्हांस्ड गेमिंग अनुभव के लिए फोन गेम बूस्ट 2.0 है। फोन में 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक स्टोरेज है। Realme ब्रांड के इस फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम है।

फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 128 जीबी तक स्टोरेज (यूएफएस 2.1 स्टोरेज) है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है। Vivo ब्रांड के इस फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 128 जीबी स्टोरेज है।

Oppo F15 Camera vs Realme X2 Camera vs Vivo S1 Pro Camera: ओप्पो एफ15 के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे हैं, 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर। साथ में 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर है।

रियलमी एक्स2 के बैक पैनल पर चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है, इसका अपर्चर एफ/1.8, साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल कैमरा सेंसर है, इसका अपर्चर एफ/2.25, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Realme ब्रांड के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, इसका अपर्चर एफ/2.0 है।

वीवो एस1 प्रो के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, साथ में 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, मैक्रो और बोकेह शॉट्स के लिए 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर हैं। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा।

अब बात बैटरी क्षमता की। Oppo ब्रांड के इस फोन में जान फूंकने के लिए 4,000 mAh की बैटरी मिलेगी, दावा किया गया है कि 5 मिनट चार्ज पर फोन 2 घंटे का टॉक टाइम देगा। बैटरी क्षमता की बात करें तो रियलमी एक्स2 में 4,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी जो 30 वॉट वूक 4.0 फ्लैश चार्ज तकनीक सपोर्ट के साथ आती है। बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में जान फूंकने के लिए 4,500 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 18 वॉट डुअल इंज़न फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस है।

