Oppo A6s 5G launched: ओप्पो ने भारत में अपना लेटेस्ट A-Series स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ओप्पो ए6 5जी कंपनी का नया हैंडसेट है और इसे 6500mAh बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा व मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। ओप्पो का यह फोन 128GB स्टोरेज, 6.75 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। नए ओप्पो स्मार्टफोन में क्या-कुछ है खास? जानें कीमत, डिस्प्ले, बैटरी और फीचर्स से जुड़ी हर डिटेल…

Oppo A6s 5G Price

ओप्पो ए6एस 5जी के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 18,999 रुपये है। वहीं 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज का दाम 20,999 रुपये है। डिवाइस को अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओप्पो स्टोर और बड़े रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। फोन को ऑरोरा गोल्ड व प्लम पर्पल कलर में पेश किया गया है।

लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक 1000 रुपये इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं। कंपनी चुनिंदा बैंक कार्ड के साथ तीन महीने की नो-कॉस्ट EMI ऑफर कर रही है।

Oppo A6s 5G Features

ओप्पो ए6एस 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड बेस्ड ColorOS 15 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 6.75 इंच LCD डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। डिस्प्ले 1125 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। स्मार्टफोन में 6GB तक रैम व 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ आता है।

Oppo A6s 5G स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी व 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर है। ओप्पो के इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाई-फाई और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट फीचर्स हैं। डिवाइस स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है।

ओप्पो ए6एस 5जी में पावर देने के लिए 6500mAh बैटरी दी गई है जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी से सिंगल चार्ज में 882.1 घंटे तक कुल स्टैंडबाय टाइम, 22.4 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलने का वादा है। फोन का वज़न करीब 212 ग्राम है।