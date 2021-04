भारत के कई शहरों में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है और सरकार ने हिदायत दी है कि जितना ज्यादा हो सके घर में ही रहें। ऐसे में लोग घर पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के बारे में सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं।

गूगल और अन्य थर्ड पार्टी सोशल मीडिया एनालिटिक्स से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बीते दो महीने के दौरान रेमेडिसविर इंजेक्शन (Remdesivir injections), आरटीपीसीआर टेस्ट (RT-PCR tests), ऑक्सीजन सिलेंडर (oxygen cylinders) और हॉस्पीटल को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। यह जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दी है।

दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और महाराष्ट्र में रेमेडिसविर सबसे ज्यादा सर्च

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में जहां बीते कुछ दिनों के दौरान सबसे ज्यादा oxygen cylinder near me को सर्च किया गया। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा remdesivir near me को खोजा गया। वहीं मार्च 7 से लेकर 13 मार्च तक सबसे ज्यादा covid vaccination centres near me को सर्च किया गया है। बताते चलें कि इस दौरान covid rt pcr test near me और covid hospital near me जैसे शब्दों सर्च किया गए हैं।

सोशल मीडिया का भी ले रहे हैं सहारा

कोरोना वायरस से जुड़ी इन जरूरी चीजों की खोज करने वाले लोग गूगल तक ही सीमित नहीं हैं। जरूरतमंद लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफार्म की मदद ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, रेमेडिसविर को लेकर हर एक घंटे में 200 लोग अपनी पोस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह डाटा 7 अप्रैल तक का है।



ऑक्सीजन को लेकर भी किया जा रहे हैं पोस्ट

1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में ऑक्सीजन को लेकर भी खूब पोस्ट कि गए। हर एक दिन औसतन 3700 लोगों ने ऑक्सीजन शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। जबकि 17 और 18 अप्रैल में यह आंकड़ा करीब दोगुना हो गया है, जो प्रतिदिन औसतन 6,750 हो गया है।