OnePlus Pad को टक्कर! बाजार में उपलब्ध ऐप्पल, लेनोवो, सैमसंग और शाओमी के पावरफुल टैबलेट, जानें सबकुछ

iPad Air, Lenovo Tab P11 Pro Gen 2, Samsung Galaxy Tab S8, Xiaomi Pad 5 बाजार में पावरफुल फीचर्स के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

वनप्लस पैड को शाओमी, लेनोवो, सैमसंग जैसे ब्रैंडेड टैबलेट से टक्कर मिलेगी।

OnePlus Pad alternatives: OnePlus ने अपने Cloud 11 इवेंट में अपने पहले ऐंड्रॉयड टैबलेट OnePlus Pad से पर्दा उठाया था। कंपनी ने इवेंट में वनप्लस पैड के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया था। पहले वनप्लस टैबलेट के प्री-ऑर्डर अप्रैल में शुरू होंगे। इस टैबलेट में पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स, 5G कनेक्टिविटी, 144 हर्ट्ज़ डिस्प्ले व क्वाड स्पीकर सेटअप जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप अप्रैल 2023 तक इंतजार नहीं करना चाहते तो वनप्लस पैड की जगह Xiaomi, Apple, Lenovo, Samsung जैसे ब्रैंडेड टैबलेट ले सकते हैं। आपको बताते हैं बाजार में मौजूद टॉप-4 टैबलेट के बारे में… iPad Air (5th Gen) 5th जेन iPad Air भारत में 50000 रुपये के आसपास आने वाले सबसे बेस्ट टैबलेट में से एक है। इस प्रीमियम टैबलेट में Apple Silicon M1 प्रोसेसर, 8GB रैम व 64GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। पैड में शानदार 2K डिस्प्ले है जो 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। 53,990 रुपये की कीमत के साथ 2023 में खरीदने के लिए उपलब्ध 5th Gen iPad Air बेस्ट टैबलेट में से एक है। Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 लेनोवो का यह ऐंड्रॉयड टैबलेट स्टॉक UI के साथ आता है और ढेरों कस्टमाइज्ड फीचर्स ऑफर करता है। 2K 120 हर्ट्ज़ AMOLED डिस्प्ले ऑफर करने वाले यह चुनिंदा टैबलेट में एक है और इसकी कीमत 44,999 रुपये ही है। Also Read रेडमी, रियलमी और पोको के किफायती फोन में कौन बेस्ट? जानें किसमें कितना है दम इसके अलावा लेनोवो टैब पी11 प्रो Gen2 में क्वाड-स्पीकर सेटअप दिया गया है जो डॉल्बी एटमस सपोर्ट करता है। इस टैबलेट में स्टायलस सपोर्ट के अलावा मीडियाटेक Kompanio 1300T प्रोसेसर दिया गया है। इसटैबलेट में 8GB तक रैम व 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Also Read जियो का फेस्टिव धमाका, फ्री मिल रहा 12GB डेटा, फ्लाइट बुकिंग और फूड ऑर्डर पर बंपर छूट Samsung Galaxy Tab S8 सैमसंग गैलेक्सी टैब एस8 बाजार में उपलब्ध हाई-परफॉर्मेंस ऐंड्रॉयड टैबलेट है। इस टैबलेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस को प्रीमियम मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। टैबलेट में 11 इंच 120 हर्ट्ज़ LCD स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन ऑफर करती है और S Pen सपोर्ट करती है। इस टैबलेट को ऐंड्रॉयड 13 बेस्ट कस्टम OneUI 5 के साथ उपलब्ध कराया गया है जो बड़ी स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। डिजाइ और स्पेसिफिकएशन्स के मामले में गैलेक्सी टैब एस8, वनप्लस पैड का शानदारी विकल्प है। अगर आप थोड़ी बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो Galaxy Tab S8 Ultra को खरीद सकते हैं। Xiaomi Pad 5 शाओमी पैड 5 इस लिस्ट में शामिल बाकी टैबलेट की तुलना में सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता होने के बावजूद शाओमी के नए टैब में फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर दिया गया है। टैबलेट में डॉल्बी विज़न, एटमस और क्वाड स्पीकर सेटअप दिया गया है। अगर आप कॉन्टेन्ट देखने और ब्राउजिंग जैसे सामान्य यूजेस के लिए Xiaomi Pad 5 एक शानदार टैबलेट है। इसके 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 26,499 रुपये है।

