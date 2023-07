OnePlus Open: वनप्लस का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन 29 अगस्त को होगा लॉन्च, रिपोर्ट में खुलासा

OnePlus Open Folable Smartphone Launch: वनप्लस ओपन फोल्डेबल स्मार्टफोन में 7.8 इंच 2K AMOLED इनर डिस्प्ले दी जाएगी। हैंडसेट में 6.3 इंच आउटर डिस्प्ले हो सकती है।

वनप्लस ओपन फोल्डेबल स्मार्टफोन अगस्त के आखिर में हो सकता है लॉन्च

OnePlus Open Folable Smartphone Launch: OnePlus के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर कई दिनों से लगातार चर्चा है। वनप्लस फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है और जल्द ही मोस्ट-अवेटेड OnePlus Open स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। फरवरी 2023 में आयोजित हुए Cloud 11 लॉन्च इवेंट में वनप्लस के फोल्डेबल फोन के बारे में जानकारी दी गई थी। पिछले कुछ समय से लगातार फोन के स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा हैंडसेट की तस्वीरें भी लीक हुई हैं जिनसे आने वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन की झलक देखने को मिली है। SmartPrix की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, वनप्लस 29 अगस्त को अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इस डिवाइस को सबसे पहले कंपनी अपने घरेलू मार्केट में चीन में लॉन्च करेगी। इसके बाद भारत और अमेरिका सहित दूसरे बड़े बाजारों सहित ग्लोबल मार्केट में हैंडसेट को उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। OnePlus Open फीचर्स (संभावित) खबरों से पता चलता है कि वनप्लस ओपन (OnePlus Open) में 7.8 इंच 2K AMOLED इनर डिस्प्ले दी जाएगी। इसके अलावा फोन में 6.3 इंच AMOLED आउटर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। दोनों स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ होने की उम्मीद है। इसके अलावा वनप्लस ओपन फोल्डेबल स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल सकता है। हैंडसेट में 16 जीबी रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगी। एक दूसरे टिप्स्टर SnoopyTech का कहना है कि वनप्लस अपने OxygenOS का एक यूनिक वर्जन नए फोल्डेबल फोन में उपलब्ध करा सकता है। इस कस्टमाइज्ड वर्जन को खासतौर पर आने वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए तैयार किया गया है। OxygenOS के इस वर्जन को OxygenOS Fold नाम दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह ओएस वर्जन, ओप्पे के फोल्डेबल फोन Oppo Find N2 में मिलने वाले ColorOS Fold से प्रेरित है।

