Smartphone Buying Guide: OnePlus Nord CE2 Lite से कितना अलग है नया वनप्लस नॉर्ड सीई3 लाइट 5जी, जानें किसे खरीदना सही

OnePlus Nord CE3 Lite 5G vs OnePlus Nord CE2 lite 5G: वनप्लस नॉर्ड सीई3 लाइट में 67W जबकि वनप्लस नॉर्ड सीई2 लाइट 5जी में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

वनप्लस नॉर्ड सीई3 लाइट 5जी vs वनप्लस नॉर्ड सीई2 लाइट 5जी

OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: वनप्लस ने हाल ही में भारत में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 3 Lite स्मार्टफोन लॉन्च किया है। नया वनप्लस फोन कंपनी के OnePlus Nord CE 2 Lite का अपग्रेड वेरियंट है। नया वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन भारत में 25000 रुपये से कम में लॉन्च किया गया है। नया फोन फुलएचडी+ डिस्प्ले, 8 जीबी रैम और 108MP रियर कैमरे के साथ आता है। जानें वनप्लस नॉर्ड सीई3 लाइट और वनप्लस नॉर्ड सीई2 लाइट की कीमत व फीचर्स में क्या फर्क है। करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की तुलना… OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Display वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन में 6.72 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ (1080×2400 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए हैंडसेट में Asahi Dragontail Star Glass दिया गया है। वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट में 6.59 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है और फुलएचडी+ (1080×2412 पिक्सल) रेजॉलूशन के साथ आती है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है लेकिन इसके साथ कोई प्रोटेक्टिव ग्लास कोटिंग नहीं दी गई है। Also Read देश में पहली बार ऐसा ऑफर, वाई-फाई प्लान के साथ मिल रहा स्मार्ट टीवी, 999 रुपये में 6 OTT फ्री OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Processor वनप्लस नॉर्ड सीई3 लाइट वन प्लस नॉर्ड सीई2 लाइट 5जी में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है। OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Operating system वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन को ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड OxygenOS 13.1 स्किन के साथ लॉन्च किया गया है। कंपनी ने फोन में दो ऐंड्रॉयड OS अपडेट औ 3 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का वादा किया है। वहीं वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। Also Read खरीदने से पहले जान लें OnePlus Nord CE3 Lite 5G के टॉप-10 फीचर्स, इसमें है 108MP कैमरा OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G RAM, Stoarge वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन को 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। यूजर्स स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक एक्सपेंड कर सकते हैं। बात करें वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट की तो यह फोन 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज के दो वेरियंट में आता है। OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Camera वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.76 के साथ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मौजूद हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.0 के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट स्मार्टफोन 65 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। फोन में 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर भी हैं। हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मौजूद है। OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Battery वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा कि फोन सिर्फ 30 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। वहीं वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट में भी 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। https://www.jansatta.com/blank.html

