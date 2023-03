OnePlus Nord CE 3 Lite: 4 अप्रैल को आ रहा वनप्लस का सबसे सस्ता स्मार्टफोन! जानें क्या होगा खास

OnePlus Nord CE 3 Lite Features: वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन के साथ OnePlus Nord 3 और OnePlus Nord CE 3 Lite स्मार्टफोन भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट स्मार्टफोन 4 अप्रैल को होगा लॉन्च (फोटो- Onleaks)

